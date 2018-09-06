مواطن يعثر على "مفقود الدوادمي" ويعيده لأهله

علقت مركبته فجلس ينتظر النجدة

عثر أحد المواطنين على مفقود محافظة الدوادمي المسن جالساً في مركبته عقب أن علقت به في مكان غير بعيد عن مسكنه.

وسارع المواطن لإبلاغ ذويه والإسعاف وتم إخراجه والتأكد من صحته قبل اصطحابه للمنزل، فيما وجهت أسرته الشكر عبر "سبق" لكل من ساهم معهم في البحث عنه، وللشخص الذي عثر عليه.

وكان المسن الذي يبلغ من العمر قرابة ١٠٠ عام قد غادر منزله عصر أمس على مركبته باتجاه قطيع إبله جنوب الدوادمي، واختفى أثره حتى تم العثور عليه اليوم.