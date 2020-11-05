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بعد إعلان "فتيات قادرات على الزواج" داخل مركز بالجوف.. "التنمية الاجتماعية": نحقق وسنتخذ اللازم

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه وإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول أحد المراكز التابعة لفرع منطقة الجوف، فإنه جارٍ التحقق من ذلك؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة.

وكانت حسابات قد نشرت معلومات عن وجود فتيات لديهن إعاقة بسيطة في المركز المعني، وقادرات على الزواج.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إعلان "فتيات قادرات على الزواج" داخل مركز بالجوف.. "التنمية الاجتماعية": نحقق وسنتخذ اللازم
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه وإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول أحد المراكز التابعة لفرع منطقة الجوف، فإنه جارٍ التحقق من ذلك؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة.

وكانت حسابات قد نشرت معلومات عن وجود فتيات لديهن إعاقة بسيطة في المركز المعني، وقادرات على الزواج.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
01:02 PM
اخر تعديل
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
01:32 PM

بعد إعلان "فتيات قادرات على الزواج" داخل مركز بالجوف.. "التنمية الاجتماعية": نحقق وسنتخذ اللازم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
4,202

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه وإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول أحد المراكز التابعة لفرع منطقة الجوف، فإنه جارٍ التحقق من ذلك؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة.

وكانت حسابات قد نشرت معلومات عن وجود فتيات لديهن إعاقة بسيطة في المركز المعني، وقادرات على الزواج.

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