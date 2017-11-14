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"بيلوسي": "ترامب" أقرّ بأفعال ترقى إلى مستوى الرشوة

في مؤشر على تصاعد ضغوط تحقيق العزل

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس): "إن الرئيس دونالد ترامب أقرّ بالقيام بأفعال ترقى إلى حد الرشوة، في فضيحة أوكرانيا"؛ محور التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون لمساءلة "ترامب".

وأوضحت "بيلوسي" في مؤتمر صحفي، أن الرشوة هي منح أو حجب مساعدات عسكرية في مقابل تصريح علني بشأن تحقيق مزيف في الانتخابات.

وأضافت أن "ما أقرّ به الرئيس وذكر أنه مثالي، أقول أنا إنه خطأ محض، وإنه رشوة".

ويشير ما صرّحت به "بيلوسي" إلى تصاعد ملحوظ في ضغوط تحقيق مساءلة عزل "ترامب".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس النواب الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بيلوسي": "ترامب" أقرّ بأفعال ترقى إلى مستوى الرشوة
سبق

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس): "إن الرئيس دونالد ترامب أقرّ بالقيام بأفعال ترقى إلى حد الرشوة، في فضيحة أوكرانيا"؛ محور التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون لمساءلة "ترامب".

وأوضحت "بيلوسي" في مؤتمر صحفي، أن الرشوة هي منح أو حجب مساعدات عسكرية في مقابل تصريح علني بشأن تحقيق مزيف في الانتخابات.

وأضافت أن "ما أقرّ به الرئيس وذكر أنه مثالي، أقول أنا إنه خطأ محض، وإنه رشوة".

ويشير ما صرّحت به "بيلوسي" إلى تصاعد ملحوظ في ضغوط تحقيق مساءلة عزل "ترامب".

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
09:09 PM

"بيلوسي": "ترامب" أقرّ بأفعال ترقى إلى مستوى الرشوة

في مؤشر على تصاعد ضغوط تحقيق العزل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس): "إن الرئيس دونالد ترامب أقرّ بالقيام بأفعال ترقى إلى حد الرشوة، في فضيحة أوكرانيا"؛ محور التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون لمساءلة "ترامب".

وأوضحت "بيلوسي" في مؤتمر صحفي، أن الرشوة هي منح أو حجب مساعدات عسكرية في مقابل تصريح علني بشأن تحقيق مزيف في الانتخابات.

وأضافت أن "ما أقرّ به الرئيس وذكر أنه مثالي، أقول أنا إنه خطأ محض، وإنه رشوة".

ويشير ما صرّحت به "بيلوسي" إلى تصاعد ملحوظ في ضغوط تحقيق مساءلة عزل "ترامب".

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