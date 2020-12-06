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"الصحة": تسجيل 187 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 317 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 187 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 317 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد 6 ديسمبر 2020، تسجيل 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 358713 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 317 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 348879 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5965 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3869 والحالات الحرجة 600 حالة.

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"الصحة": تسجيل 187 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 317 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد 6 ديسمبر 2020، تسجيل 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 358713 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 317 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 348879 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5965 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3869 والحالات الحرجة 600 حالة.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
03:36 PM

"الصحة": تسجيل 187 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 317 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
10,590

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد 6 ديسمبر 2020، تسجيل 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 358713 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 317 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 348879 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5965 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3869 والحالات الحرجة 600 حالة.

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