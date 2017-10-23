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الجيش السوداني يشدد الإجراءات الأمنية حول سجن "البشير"

نشر أعداد إضافية من الجنود في محيط القيادة العامة

فرض الجيش السوداني اليوم (السبت) إجراءات أمنية مشددة على سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، الذي يوجد فيه الرئيس المخلوع عمر البشير.

وذكرت صحيفة "السوداني" أن الجيش وسع دائرة إغلاق محيط القيادة العامة ونشر أعداد إضافية من الجنود.

واقتحمت مجموعة من المحتجين في وقت سابق اليوم مقر وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" قبل مؤتمر صحفي مقرر لوفد من "قوى إعلان الحرية والتغيير".

السودان

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش السوداني يشدد الإجراءات الأمنية حول سجن "البشير"
سبق

فرض الجيش السوداني اليوم (السبت) إجراءات أمنية مشددة على سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، الذي يوجد فيه الرئيس المخلوع عمر البشير.

وذكرت صحيفة "السوداني" أن الجيش وسع دائرة إغلاق محيط القيادة العامة ونشر أعداد إضافية من الجنود.

واقتحمت مجموعة من المحتجين في وقت سابق اليوم مقر وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" قبل مؤتمر صحفي مقرر لوفد من "قوى إعلان الحرية والتغيير".

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
08:56 PM

الجيش السوداني يشدد الإجراءات الأمنية حول سجن "البشير"

نشر أعداد إضافية من الجنود في محيط القيادة العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,019

فرض الجيش السوداني اليوم (السبت) إجراءات أمنية مشددة على سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، الذي يوجد فيه الرئيس المخلوع عمر البشير.

وذكرت صحيفة "السوداني" أن الجيش وسع دائرة إغلاق محيط القيادة العامة ونشر أعداد إضافية من الجنود.

واقتحمت مجموعة من المحتجين في وقت سابق اليوم مقر وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" قبل مؤتمر صحفي مقرر لوفد من "قوى إعلان الحرية والتغيير".

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