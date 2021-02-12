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الولايات المتحدة تسجل 97,309 إصابات جديدة بكورونا و 3,645 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 27,127,858 والوفيات 470,110 أشخاص

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الــ 24 ساعة الماضية 97,309 إصابات جديدة و 3,645 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,127,858 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 470,110 حالات.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجل 97,309 إصابات جديدة بكورونا و 3,645 وفاة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الــ 24 ساعة الماضية 97,309 إصابات جديدة و 3,645 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,127,858 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 470,110 حالات.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
01:00 AM

الولايات المتحدة تسجل 97,309 إصابات جديدة بكورونا و 3,645 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 27,127,858 والوفيات 470,110 أشخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الــ 24 ساعة الماضية 97,309 إصابات جديدة و 3,645 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,127,858 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 470,110 حالات.

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