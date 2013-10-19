كورونا في 6 دول.. 1597 إصابة جديدة بالأردن و596 بليبيا و460 بلبنان

خلال 24 ساعة.. تسجيل 83 حالة بقطر و53 بالسودان و45 بموريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 844801 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 817677 حالة شفاء بعد تسجيل 1316 حالة إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10895 حالة.

لبنان

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 634669 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8434 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.

ليبيا

سجّلت ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 596 إصابة بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الإصابات بلغ 351 ألفًا و224 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4924 حالة.

السودان

سجّلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم لارتفاع إجمالي حالات الإصابة إلى 39703 حالات، فيما بلغت حصيلة الوفيات 3056، كما بلغت حالات الشفاء 33550 حالة.

قطر

أعلنت قطر، اليوم، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 238079 إصابة، مشيرة إلى أنه تم أيضاً تسجيل 77 حالة شفاء جديدة من الفيروس التاجي ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 236575 حالة.

موريتانيا

سجّلت موريتانيا 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 36 ألفاً و722 فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 789 وفاة.