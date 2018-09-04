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إعلان حالة الطوارئ في لويزيانا الأمريكية مع اقتراب العاصفة "غوردون"

توقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية مساء اليوم ونشر 200 من الحرس الوطني

أعلنت في ولاية لويزيانا الأمريكية اليوم حالة الطوارئ، مع اقتراب العاصفة المدارية غوردون من ساحل خليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر حاكم الولاية الأمريكية جون بيل إدواردز خلال إعلان حالة الطوارئ أنه سيتم نشر 200 عنصر من الحرس الوطني جنوب شرق الولاية، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية مساء اليوم.


وقال مسؤولون في الأرصاد "إن العاصفة المدارية "غوردون" ضربت أمس أقصى الطرف الجنوبي من ولاية فلوريدا مصحوبة برياح عاتية وأمطار، ومن المتوقع أن تقترب العاصفة من قوة الإعصار لدى مرورها فوق خليج المكسيك باتجاه ولاية لويزيانا.

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إعلان حالة الطوارئ في لويزيانا الأمريكية مع اقتراب العاصفة "غوردون"
سبق

أعلنت في ولاية لويزيانا الأمريكية اليوم حالة الطوارئ، مع اقتراب العاصفة المدارية غوردون من ساحل خليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر حاكم الولاية الأمريكية جون بيل إدواردز خلال إعلان حالة الطوارئ أنه سيتم نشر 200 عنصر من الحرس الوطني جنوب شرق الولاية، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية مساء اليوم.


وقال مسؤولون في الأرصاد "إن العاصفة المدارية "غوردون" ضربت أمس أقصى الطرف الجنوبي من ولاية فلوريدا مصحوبة برياح عاتية وأمطار، ومن المتوقع أن تقترب العاصفة من قوة الإعصار لدى مرورها فوق خليج المكسيك باتجاه ولاية لويزيانا.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
09:10 PM

إعلان حالة الطوارئ في لويزيانا الأمريكية مع اقتراب العاصفة "غوردون"

توقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية مساء اليوم ونشر 200 من الحرس الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - واشنطن
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أعلنت في ولاية لويزيانا الأمريكية اليوم حالة الطوارئ، مع اقتراب العاصفة المدارية غوردون من ساحل خليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر حاكم الولاية الأمريكية جون بيل إدواردز خلال إعلان حالة الطوارئ أنه سيتم نشر 200 عنصر من الحرس الوطني جنوب شرق الولاية، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية مساء اليوم.


وقال مسؤولون في الأرصاد "إن العاصفة المدارية "غوردون" ضربت أمس أقصى الطرف الجنوبي من ولاية فلوريدا مصحوبة برياح عاتية وأمطار، ومن المتوقع أن تقترب العاصفة من قوة الإعصار لدى مرورها فوق خليج المكسيك باتجاه ولاية لويزيانا.

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