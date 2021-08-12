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‫المرور يضبط مخالفات مشاهير انشغلوا بالجوال أثناء القيادة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الهادفة للسلامة المرورية، حيث استدعت عدداً من مشاهير سناب شات بعد رصد مخالفاتهم لنظام المرور باستخدام الجوال والانشغال أثناء القيادة.

وطبقت إدارات المرور العقوبات النظامية تجاه المخالفين، واتخذت إجراءات تمنع تكرار مثل هذه المخالفات.

من جانبهم أعلن عدد من المشاهير عبر حساباتهم عن الإجراءات التي اتخذها المرور تجاههم.

يشار إلى أن الإحصائيات المرورية كشفت ازدياد نسب الحوادث التي سجلت بسبب الانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة.

المرور المرور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫المرور يضبط مخالفات مشاهير انشغلوا بالجوال أثناء القيادة
سبق

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الهادفة للسلامة المرورية، حيث استدعت عدداً من مشاهير سناب شات بعد رصد مخالفاتهم لنظام المرور باستخدام الجوال والانشغال أثناء القيادة.

وطبقت إدارات المرور العقوبات النظامية تجاه المخالفين، واتخذت إجراءات تمنع تكرار مثل هذه المخالفات.

من جانبهم أعلن عدد من المشاهير عبر حساباتهم عن الإجراءات التي اتخذها المرور تجاههم.

يشار إلى أن الإحصائيات المرورية كشفت ازدياد نسب الحوادث التي سجلت بسبب الانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
10:36 PM

‫المرور يضبط مخالفات مشاهير انشغلوا بالجوال أثناء القيادة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
5,121

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الهادفة للسلامة المرورية، حيث استدعت عدداً من مشاهير سناب شات بعد رصد مخالفاتهم لنظام المرور باستخدام الجوال والانشغال أثناء القيادة.

وطبقت إدارات المرور العقوبات النظامية تجاه المخالفين، واتخذت إجراءات تمنع تكرار مثل هذه المخالفات.

من جانبهم أعلن عدد من المشاهير عبر حساباتهم عن الإجراءات التي اتخذها المرور تجاههم.

يشار إلى أن الإحصائيات المرورية كشفت ازدياد نسب الحوادث التي سجلت بسبب الانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة.

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