بالفيديو وقبل العالم.. شاهد لقطات الوثائقي "معماريو الجزيرة" المذاع على ديسكفري في هذا التاريخ

يرويه الممثل العالمي جيريمي آيرونز

تلقي قناة ديسكفري نظرة من وراء الكواليس على أحد أهم الاكتشافات في التاريخ الحديث في مدينة العلا السعودية، حيث تكشف فرق خبراء الآثار عن أدلة تعيد وضع الفهم العالمي وأهمية شبه الجزيرة العربية القديمة في الفيلم الوثائقي الجديد "معماريو الجزيرة العربية القديمة".

تتم رواية الفيلم الوثائقي بصوت جيريمي آيرونز الحاصل على جائزة الأكاديمي أوارد وتوني أوارد وجولدن جلوب وجائزة الإيمي، حيث يأخذ الفيلم الوثائقي "معماريو الجزيرة العربية القديمة" المشاهدين في رحلة إلى الماضي السحيق للمملكة العربية السعودية، متابعًا فرقًا من علماء الآثار السعوديين و الدوليين البارزين مصحوبين بمؤرخ محلي وهم يكشفون عن عجائب جديدة في الأرض التي لم تكتشف من قبل.

باستخدام تقنيات حديثة متعددة لتسجيل عشرات الآلاف من المواقع يقوم المختصون باختيار بعضها لاكتشافها بدقة شديدة، وذلك ليشكلوا فصلاً جديدًا من فصول قصة الحضارة البشرية.

وتسعى فرق تنقيب الآثار المختصة إلى فك رموز الأنشطة المتعلقة بالهياكل الصخرية القديمة التي يقومون بالتنقيب عنها حول المنطقة المحيطة بواحة العلا، حيث تساهم النتائج التي يتم التوصل إليها في التعمق في الإرث التاريخي للمملكة العربية السعودية والجزيرة العربية القديمة ككل.

وفي الفيلم الوثائقي يكشف علماء الآثار عن دليل على وجود طقس قديم غير متوقع في هذه المنطقة مع استمرارهم في ربط تفاصيل تاريخ العلا الغني بالأحداث ليتم عرض هذه التفاصيل في الوقت المناسب على زوار المدينة من جميع أنحاء العالم.

وقد علق هنري ويندريدج، رئيس التسويق والإبداع الرقمي في ديسكفري قائلاً: يسعد ديسكفري بصفتها الشركة الرائدة عالميًا في مجال الترفيه الواقعي أن تكون قادرة على مواصلة التزامها طويل الأمد تجاه المنطقة من خلال الكشف عن تاريخ هذه التحفة العريقة ومشاركتها مع المشاهدين في جميع أنحاء العالم.

وقد تم إنتاج الفيلم الوثائقي بواسطة ديسكفري بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا وإنتاج شركة باودرهاوس برودكشن.

وعلق روبرت كيروان المنتج المنفذ للفيلم الوثائقي: كانت الأسابيع التي قضيناها في العلا للتصوير جنبًا إلى جنب مع الفريق الأثري بمثابة تجربة غيرت حياتي بالنسبة لي وبقية طاقم العمل، المناظر الطبيعية المذهلة لا تشبه أي شيء رأيته من قبل، وقد بقيت الهياكل الحجرية التي تنتشر الآلاف منها في المنطقة حرفيًا على حالها منذ آلاف السنين، كنا نسير بين أطلال القدماء المجهولين وشعرنا بوجودهم واشتياقهم إلى رواية قصتهم.

"معماريو الجزيرة العربية القديمة" يسلط الضوء على اكتشافات جديدة تعيد ضبط الجدول الزمني لظهور المجتمعات البشرية المعقدة.

الآلاف من الإنشاءات الحجرية الغامضة التي بنيت فوق صحراء قاحلة ربما تحمل الحلقة المفقودة لتبيان نصيب العلا كنقطة تحول رئيسية في تاريخ البشرية، وقد حظت هذه الاكتشافات باهتمام كبير من مجتمع علم الآثار على مستوى العالم، وسيتم تفريغها بمزيد من التفاصيل خلال الأشهر المقبلة في شكل مقالات وأوراق علمية منشورة ستغير الفهم الحالي لأهمية شبه الجزيرة العربية.

سيتم عرض "معماريو الجزيرة العربية القديمة" حصريًا على قناة ديسكفري يوم 31 مارس في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية على قنوات أو إس إن (القناة 500) يختلف توقيت العرض باختلاف التوقيت المحلي.