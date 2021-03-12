احتفل المعلم تركي أحمد الحفظي بعقد قرانه على كريمة الشيخ حسن محمد الشهري بمحافظة المجاردة.
"سبق" تبارك لـ"الحفظي" وتتمنى له حياةً زوجية سعيدة.
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"الحفظي" يحتفل بعقد قرانه بالمجاردة
احتفل المعلم تركي أحمد الحفظي بعقد قرانه على كريمة الشيخ حسن محمد الشهري بمحافظة المجاردة.
"سبق" تبارك لـ"الحفظي" وتتمنى له حياةً زوجية سعيدة.
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"الحفظي" يحتفل بعقد قرانه بالمجاردةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-12
احتفل المعلم تركي أحمد الحفظي بعقد قرانه على كريمة الشيخ حسن محمد الشهري بمحافظة المجاردة.
12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
09:22 PM
"الحفظي" يحتفل بعقد قرانه بالمجاردة
احتفل المعلم تركي أحمد الحفظي بعقد قرانه على كريمة الشيخ حسن محمد الشهري بمحافظة المجاردة.
"سبق" تبارك لـ"الحفظي" وتتمنى له حياةً زوجية سعيدة.
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