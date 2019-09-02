النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر يدشن تدريباته في الدمام.. "إصابة" و"نزلة برد" تبعدان آل فتيل وفراس

دشَّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تدريباته بمعسكره الإعدادي في مدينة الدمام الذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر الجاري استعدادًا لخوض أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م.

وانطلقت تدريبات الأخضر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" بتمارين الإحماء، وتمرين التمرير، ثم قسَّم اللاعبين إلى مجموعتين، وخاضوا مناورة على منتصف الملعب، ركزت على الاستحواذ والتمركز، واختُتمت بتمارين الإطالة.

وأجرى المدافع محمد آل فتيل أشعة الرنين المغناطيسي لمعاناته آلامًا في العضلة الضامة، واكتفى في الحصة التدريبية بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، فيما اكتفى المهاجم فراس البريكان بالجري حول الملعب لتعرضه لنزلة برد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر يدشن تدريباته في الدمام.. "إصابة" و"نزلة برد" تبعدان آل فتيل وفراس
سبق

دشَّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تدريباته بمعسكره الإعدادي في مدينة الدمام الذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر الجاري استعدادًا لخوض أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م.

وانطلقت تدريبات الأخضر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" بتمارين الإحماء، وتمرين التمرير، ثم قسَّم اللاعبين إلى مجموعتين، وخاضوا مناورة على منتصف الملعب، ركزت على الاستحواذ والتمركز، واختُتمت بتمارين الإطالة.

وأجرى المدافع محمد آل فتيل أشعة الرنين المغناطيسي لمعاناته آلامًا في العضلة الضامة، واكتفى في الحصة التدريبية بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، فيما اكتفى المهاجم فراس البريكان بالجري حول الملعب لتعرضه لنزلة برد.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
11:57 PM

الأخضر يدشن تدريباته في الدمام.. "إصابة" و"نزلة برد" تبعدان آل فتيل وفراس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,378

دشَّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تدريباته بمعسكره الإعدادي في مدينة الدمام الذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر الجاري استعدادًا لخوض أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م.

وانطلقت تدريبات الأخضر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" بتمارين الإحماء، وتمرين التمرير، ثم قسَّم اللاعبين إلى مجموعتين، وخاضوا مناورة على منتصف الملعب، ركزت على الاستحواذ والتمركز، واختُتمت بتمارين الإطالة.

وأجرى المدافع محمد آل فتيل أشعة الرنين المغناطيسي لمعاناته آلامًا في العضلة الضامة، واكتفى في الحصة التدريبية بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، فيما اكتفى المهاجم فراس البريكان بالجري حول الملعب لتعرضه لنزلة برد.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,798
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,371
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,306
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,665

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة