وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 صباحاً .

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، بتكوُّن الضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة .

حالة ضباب وتدنٍ في مدى الرؤية على حائل.. و"الأرصاد" ينبّه وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-04 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، بتكوُّن الضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة . وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 صباحاً .

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443 09:09 AM

حالة ضباب وتدنٍ في مدى الرؤية على حائل.. و"الأرصاد" ينبّه تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل المناطق المفتوحة





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، بتكوُّن الضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة .

وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 صباحاً .