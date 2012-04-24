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"الفيفا" يعلن الثلاثاء القادم موعد سحب قرعة كأس العرب

بمشاركة 23 منتخبًا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن موعد سحب قرعة كأس العرب، مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة، التي يشارك فيها البطولة 23 منتخباً عربياً.

وتستضيف قطر قرعة بطولة كأس العرب ٢٠٢١ في دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا بالعاصمة الدوحة يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021.

وستشهد قرعة البطولة، مشاركة 23 منتخباً عربياً في منافسات البطولة، بحضور عدد محدود من المسؤولين تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء COVID-19.

وستقام بطولة كأس العرب في نهاية العام الجاري، وهي تعد فرصة مثالية لاختبار العمليات التشغيلية والمرافق قبيل منافسات النسخة الأولى من العرس العالمي في الشرق الأوسط والعالم العربي. وستقام المباراة النهائية للبطولة في 18 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

وسيتم تنظيم مباريات البطولة على ستة من إستادات قطر ٢٠٢٢، وقد استضاف عدد من هذه الإستادات مباريات ضمن بطولات استضافتها دولة قطر في الآونة الأخيرة، بينما يشهد البعض الآخر المراحل النهائية من أعمال البناء.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في البطولة كلًا من: قطر، البلد المستضيف، والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"الفيفا" يعلن الثلاثاء القادم موعد سحب قرعة كأس العرب
سبق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن موعد سحب قرعة كأس العرب، مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة، التي يشارك فيها البطولة 23 منتخباً عربياً.

وتستضيف قطر قرعة بطولة كأس العرب ٢٠٢١ في دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا بالعاصمة الدوحة يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021.

وستشهد قرعة البطولة، مشاركة 23 منتخباً عربياً في منافسات البطولة، بحضور عدد محدود من المسؤولين تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء COVID-19.

وستقام بطولة كأس العرب في نهاية العام الجاري، وهي تعد فرصة مثالية لاختبار العمليات التشغيلية والمرافق قبيل منافسات النسخة الأولى من العرس العالمي في الشرق الأوسط والعالم العربي. وستقام المباراة النهائية للبطولة في 18 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

وسيتم تنظيم مباريات البطولة على ستة من إستادات قطر ٢٠٢٢، وقد استضاف عدد من هذه الإستادات مباريات ضمن بطولات استضافتها دولة قطر في الآونة الأخيرة، بينما يشهد البعض الآخر المراحل النهائية من أعمال البناء.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في البطولة كلًا من: قطر، البلد المستضيف، والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
10:13 PM

"الفيفا" يعلن الثلاثاء القادم موعد سحب قرعة كأس العرب

بمشاركة 23 منتخبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن موعد سحب قرعة كأس العرب، مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة، التي يشارك فيها البطولة 23 منتخباً عربياً.

وتستضيف قطر قرعة بطولة كأس العرب ٢٠٢١ في دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا بالعاصمة الدوحة يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021.

وستشهد قرعة البطولة، مشاركة 23 منتخباً عربياً في منافسات البطولة، بحضور عدد محدود من المسؤولين تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء COVID-19.

وستقام بطولة كأس العرب في نهاية العام الجاري، وهي تعد فرصة مثالية لاختبار العمليات التشغيلية والمرافق قبيل منافسات النسخة الأولى من العرس العالمي في الشرق الأوسط والعالم العربي. وستقام المباراة النهائية للبطولة في 18 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

وسيتم تنظيم مباريات البطولة على ستة من إستادات قطر ٢٠٢٢، وقد استضاف عدد من هذه الإستادات مباريات ضمن بطولات استضافتها دولة قطر في الآونة الأخيرة، بينما يشهد البعض الآخر المراحل النهائية من أعمال البناء.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في البطولة كلًا من: قطر، البلد المستضيف، والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

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