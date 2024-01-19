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"كيان" للأيتام تشارك بركن تعريفي في حفل "طير عاليا" التطوعي

نظمه الفريق في الجامعة العربية المفتوحة

شاركت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة "مجهولي الأبوين"، بدعوة من فريق "طير عاليا" التطوعي، بركن تعريفي في الحفل السنوي الأول، الذي نظمه الفريق في الجامعة العربية المفتوحة، أمس السبت، بمشاركة عدد من الجمعيات الأخرى.

جاء ذلك على شرف الرئيس الفخري للفريق وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والشراكة الطلابية بجامعة الملك سعود، الدكتور محمد بن علي الصالح.

وشهد ركن جمعية "كيان" للأيتام، زيارة عدد كبير من الحضور، حيث عرفت الأخصائية نوال، بالجمعية ورؤيتها ورسالتها وإنجازاتها وأهدافها، وعن نظام العضوية فيها.

وفي نهاية الحفل، جرى تكريم جمعية "كيان" بدرع؛ لمشاركتها في الحفل السنوي الأول لفريق "طير عاليا" التطوعي.

وبدوره، أثنت "كيان" على الفريق جهوده وأعماله التطوعية ومبادرته في دعوة الجمعية للمشاركة في الحفل وشكرته على التكريم.

جمعية كيان

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"كيان" للأيتام تشارك بركن تعريفي في حفل "طير عاليا" التطوعي
سبق

شاركت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة "مجهولي الأبوين"، بدعوة من فريق "طير عاليا" التطوعي، بركن تعريفي في الحفل السنوي الأول، الذي نظمه الفريق في الجامعة العربية المفتوحة، أمس السبت، بمشاركة عدد من الجمعيات الأخرى.

جاء ذلك على شرف الرئيس الفخري للفريق وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والشراكة الطلابية بجامعة الملك سعود، الدكتور محمد بن علي الصالح.

وشهد ركن جمعية "كيان" للأيتام، زيارة عدد كبير من الحضور، حيث عرفت الأخصائية نوال، بالجمعية ورؤيتها ورسالتها وإنجازاتها وأهدافها، وعن نظام العضوية فيها.

وفي نهاية الحفل، جرى تكريم جمعية "كيان" بدرع؛ لمشاركتها في الحفل السنوي الأول لفريق "طير عاليا" التطوعي.

وبدوره، أثنت "كيان" على الفريق جهوده وأعماله التطوعية ومبادرته في دعوة الجمعية للمشاركة في الحفل وشكرته على التكريم.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
07:34 PM

"كيان" للأيتام تشارك بركن تعريفي في حفل "طير عاليا" التطوعي

نظمه الفريق في الجامعة العربية المفتوحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة "مجهولي الأبوين"، بدعوة من فريق "طير عاليا" التطوعي، بركن تعريفي في الحفل السنوي الأول، الذي نظمه الفريق في الجامعة العربية المفتوحة، أمس السبت، بمشاركة عدد من الجمعيات الأخرى.

جاء ذلك على شرف الرئيس الفخري للفريق وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والشراكة الطلابية بجامعة الملك سعود، الدكتور محمد بن علي الصالح.

وشهد ركن جمعية "كيان" للأيتام، زيارة عدد كبير من الحضور، حيث عرفت الأخصائية نوال، بالجمعية ورؤيتها ورسالتها وإنجازاتها وأهدافها، وعن نظام العضوية فيها.

وفي نهاية الحفل، جرى تكريم جمعية "كيان" بدرع؛ لمشاركتها في الحفل السنوي الأول لفريق "طير عاليا" التطوعي.

وبدوره، أثنت "كيان" على الفريق جهوده وأعماله التطوعية ومبادرته في دعوة الجمعية للمشاركة في الحفل وشكرته على التكريم.

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