ويأتي ذلك إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المستشفى في رسالة تحذير للحراس: "تجنبوا لمس أي جهاز جوال أو البطاقات الشخصية لأي شخص".

حذّر مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حرّاس الأمن والمراقبين في الميدان من ملامسة الجوال والأغراض الشخصية للمراجعين، حفاظاً على سلامتهم خلال فترة عملهم.

مستشفى بمكة يحذر حراس الأمن من لمس الأغراض الشخصية للمراجعين عبدالرزاق البجالي سبق 2021-03-09 حذّر مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حرّاس الأمن والمراقبين في الميدان من ملامسة الجوال والأغراض الشخصية للمراجعين، حفاظاً على سلامتهم خلال فترة عملهم. وقال المستشفى في رسالة تحذير للحراس: "تجنبوا لمس أي جهاز جوال أو البطاقات الشخصية لأي شخص". ويأتي ذلك إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442 05:47 PM

مستشفى بمكة يحذر حراس الأمن من لمس الأغراض الشخصية للمراجعين حفاظًا على سلامتهم وللحد من تفشي كورونا





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حذّر مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حرّاس الأمن والمراقبين في الميدان من ملامسة الجوال والأغراض الشخصية للمراجعين، حفاظاً على سلامتهم خلال فترة عملهم.

وقال المستشفى في رسالة تحذير للحراس: "تجنبوا لمس أي جهاز جوال أو البطاقات الشخصية لأي شخص".

ويأتي ذلك إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.