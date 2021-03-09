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مستشفى بمكة يحذر حراس الأمن من لمس الأغراض الشخصية للمراجعين

حفاظًا على سلامتهم وللحد من تفشي كورونا

حذّر مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حرّاس الأمن والمراقبين في الميدان من ملامسة الجوال والأغراض الشخصية للمراجعين، حفاظاً على سلامتهم خلال فترة عملهم.

وقال المستشفى في رسالة تحذير للحراس: "تجنبوا لمس أي جهاز جوال أو البطاقات الشخصية لأي شخص".

ويأتي ذلك إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى بمكة يحذر حراس الأمن من لمس الأغراض الشخصية للمراجعين
سبق

حذّر مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حرّاس الأمن والمراقبين في الميدان من ملامسة الجوال والأغراض الشخصية للمراجعين، حفاظاً على سلامتهم خلال فترة عملهم.

وقال المستشفى في رسالة تحذير للحراس: "تجنبوا لمس أي جهاز جوال أو البطاقات الشخصية لأي شخص".

ويأتي ذلك إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
05:47 PM

مستشفى بمكة يحذر حراس الأمن من لمس الأغراض الشخصية للمراجعين

حفاظًا على سلامتهم وللحد من تفشي كورونا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,691

حذّر مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حرّاس الأمن والمراقبين في الميدان من ملامسة الجوال والأغراض الشخصية للمراجعين، حفاظاً على سلامتهم خلال فترة عملهم.

وقال المستشفى في رسالة تحذير للحراس: "تجنبوا لمس أي جهاز جوال أو البطاقات الشخصية لأي شخص".

ويأتي ذلك إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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