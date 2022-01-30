مصر تعبر محطة المغرب .. وتواجه الكاميرون في نصف النهائي

في بطولة كأس الأمم الإفريقية وبقيادة "محمد صلاح "

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، لمواجهة مستضيف البطولة الكاميرون، في نصف النهائي، بعد أن أقصى "الفراعنة" شقيقهم المغرب 2 / 1 ، في دور ربع النهائي ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

الشوط الأول انتهى بتقدم المغرب بهدف عن طريق سفيان بوفال ، عند الدقيقة السابعة من ركلة جزاء .

وفي الشوط الثاني عدل النتيجة لمصر لاعبهم التاريخي محمد صلاح عند الدقيقة 53 .

وعاد صلاح ليصنع كرة من ذهب لزميله القادم من الخلف محمود حسن " تريزيغيه " الذي أحرز الهدف الثاني عند الدقيقة 100 ( من زمن الشوط الإضافي الأول).

وخسر"الفراعنة" خدمات المدافع أحمد حجازي والحارس "أبو جبل" بداعي الإصابة.