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لكم جهاز سري.. نائب تونسي لـ"الإخوان": جوعتم الشعب وأفقرتموه

قال: التفوا على مسار الثورة بعد سقوط "ابن علي" ويتدخلون في القضاء

قال النائب التونسي منجي الرحوي، إن حركة النهضة الإخوانية تتدخل في القضاء ولها جهاز سري.

ووفق "العربية.نت"، أكد النائب في البرلمان التونسي منجي الرحوي، اليوم الجمعة، أن 10 سنوات من حكم الإخوان تسببت في جوع التونسيين وإفقارهم، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، وسيطرة التنظيم على سدة الحكم بالبلاد.

وقال في تصريحات لإذاعة محلية، إن الإخوان عملوا كل شيء لإفقار الشعب والالتفاف على مسار الثورة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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لكم جهاز سري.. نائب تونسي لـ"الإخوان": جوعتم الشعب وأفقرتموه
سبق

قال النائب التونسي منجي الرحوي، إن حركة النهضة الإخوانية تتدخل في القضاء ولها جهاز سري.

ووفق "العربية.نت"، أكد النائب في البرلمان التونسي منجي الرحوي، اليوم الجمعة، أن 10 سنوات من حكم الإخوان تسببت في جوع التونسيين وإفقارهم، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، وسيطرة التنظيم على سدة الحكم بالبلاد.

وقال في تصريحات لإذاعة محلية، إن الإخوان عملوا كل شيء لإفقار الشعب والالتفاف على مسار الثورة.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
07:00 PM

لكم جهاز سري.. نائب تونسي لـ"الإخوان": جوعتم الشعب وأفقرتموه

قال: التفوا على مسار الثورة بعد سقوط "ابن علي" ويتدخلون في القضاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,264

قال النائب التونسي منجي الرحوي، إن حركة النهضة الإخوانية تتدخل في القضاء ولها جهاز سري.

ووفق "العربية.نت"، أكد النائب في البرلمان التونسي منجي الرحوي، اليوم الجمعة، أن 10 سنوات من حكم الإخوان تسببت في جوع التونسيين وإفقارهم، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، وسيطرة التنظيم على سدة الحكم بالبلاد.

وقال في تصريحات لإذاعة محلية، إن الإخوان عملوا كل شيء لإفقار الشعب والالتفاف على مسار الثورة.

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