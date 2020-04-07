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"الموارد البشرية" بالرياض تطلق مبادرة الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة كورونا

تستهدف شرائح المجتمع الأكثر تضرراً من آثار الجائحة

أطلق مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، صباح اليوم، "مبادرة الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا" التي تستهدف بعض شرائح المجتمع الأكثر تضرراً من تداعيات الآثار السلبية لفايروس كورونا المستجد، والأقل قدرة على مواجهة مخاطرة المجتمعية ضمن مجموعة من المبادرات التنموية التي وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشكيلها مؤخراً، للوقوف مع الدولة_حفظها الله_ في الأزمة الحالية.

وترتكز أعمال المبادرة على تقديم الدعم المادي والصحي والاقتصادي للفئات المستهدفة بعد حصرهم ودراسة نوع ومستوى الاحتياجات لديهم، من خلال آلية محددة وواضحة وضعتها اللجنة الرسمية المنفذة والتي تعتمد على المتابعة المستمرة لكافة الأوضاع والمستجدات، لحصر المستفيدين والتحديث المستمر لبياناتهم بالتعاون مع الجهات المعنية (بنك التنمية والبلدية والتأمينات الاجتماعية)، عبر تطبيق جديد سيتم إطلاقه على الأجهزة الذكية باسم "زوم"، بالإضافة إلى دعم المبادرات المطروحة من الجمعيات الخيرية إلى الآن والتي بلغت 37 مبادرة مجتمعية والعمل على تنفيذها والاستفادة منها في دعم المبادرة .

الجدير بالذكر أن اللجنة الرسمية المشكلة لتنفيذ المبادرة والتي يرأسها "السيالي" ومساعده علي القباني، تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض، ومجلس الجمعيات الأهلية بالرياض وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية إنسان وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" بالرياض تطلق مبادرة الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة كورونا
سبق

أطلق مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، صباح اليوم، "مبادرة الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا" التي تستهدف بعض شرائح المجتمع الأكثر تضرراً من تداعيات الآثار السلبية لفايروس كورونا المستجد، والأقل قدرة على مواجهة مخاطرة المجتمعية ضمن مجموعة من المبادرات التنموية التي وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشكيلها مؤخراً، للوقوف مع الدولة_حفظها الله_ في الأزمة الحالية.

وترتكز أعمال المبادرة على تقديم الدعم المادي والصحي والاقتصادي للفئات المستهدفة بعد حصرهم ودراسة نوع ومستوى الاحتياجات لديهم، من خلال آلية محددة وواضحة وضعتها اللجنة الرسمية المنفذة والتي تعتمد على المتابعة المستمرة لكافة الأوضاع والمستجدات، لحصر المستفيدين والتحديث المستمر لبياناتهم بالتعاون مع الجهات المعنية (بنك التنمية والبلدية والتأمينات الاجتماعية)، عبر تطبيق جديد سيتم إطلاقه على الأجهزة الذكية باسم "زوم"، بالإضافة إلى دعم المبادرات المطروحة من الجمعيات الخيرية إلى الآن والتي بلغت 37 مبادرة مجتمعية والعمل على تنفيذها والاستفادة منها في دعم المبادرة .

الجدير بالذكر أن اللجنة الرسمية المشكلة لتنفيذ المبادرة والتي يرأسها "السيالي" ومساعده علي القباني، تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض، ومجلس الجمعيات الأهلية بالرياض وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية إنسان وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية .

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
05:44 PM

"الموارد البشرية" بالرياض تطلق مبادرة الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة كورونا

تستهدف شرائح المجتمع الأكثر تضرراً من آثار الجائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، صباح اليوم، "مبادرة الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا" التي تستهدف بعض شرائح المجتمع الأكثر تضرراً من تداعيات الآثار السلبية لفايروس كورونا المستجد، والأقل قدرة على مواجهة مخاطرة المجتمعية ضمن مجموعة من المبادرات التنموية التي وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشكيلها مؤخراً، للوقوف مع الدولة_حفظها الله_ في الأزمة الحالية.

وترتكز أعمال المبادرة على تقديم الدعم المادي والصحي والاقتصادي للفئات المستهدفة بعد حصرهم ودراسة نوع ومستوى الاحتياجات لديهم، من خلال آلية محددة وواضحة وضعتها اللجنة الرسمية المنفذة والتي تعتمد على المتابعة المستمرة لكافة الأوضاع والمستجدات، لحصر المستفيدين والتحديث المستمر لبياناتهم بالتعاون مع الجهات المعنية (بنك التنمية والبلدية والتأمينات الاجتماعية)، عبر تطبيق جديد سيتم إطلاقه على الأجهزة الذكية باسم "زوم"، بالإضافة إلى دعم المبادرات المطروحة من الجمعيات الخيرية إلى الآن والتي بلغت 37 مبادرة مجتمعية والعمل على تنفيذها والاستفادة منها في دعم المبادرة .

الجدير بالذكر أن اللجنة الرسمية المشكلة لتنفيذ المبادرة والتي يرأسها "السيالي" ومساعده علي القباني، تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض، ومجلس الجمعيات الأهلية بالرياض وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية إنسان وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية .

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