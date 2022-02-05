"ابن حنيظل" يحتفل بتخرج ابنه "محمد" من كلية الطيران الأمريكية
تَلَقّى رجل الأعمال ناصر بن محمد بن حنيظل، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرج ابنه "محمد" من كلية الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصوله على شهادة الطيران كابتن طيار، وبشهادة التفوق.
وعبّر محمد بن ناصر، عن سعادته وفخره بما حققه، وسعيه الحثيث لخدمة دينه وقيادته ووطنه.
ألف مبروك للشيخ ناصر، ولأسرة "آل حنيظل" كافة.
"ابن حنيظل" يحتفل بتخرج ابنه "محمد" من كلية الطيران الأمريكية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-02-05
تَلَقّى رجل الأعمال ناصر بن محمد بن حنيظل، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرج ابنه "محمد" من كلية الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصوله على شهادة الطيران كابتن طيار، وبشهادة التفوق.
وعبّر محمد بن ناصر، عن سعادته وفخره بما حققه، وسعيه الحثيث لخدمة دينه وقيادته ووطنه.
ألف مبروك للشيخ ناصر، ولأسرة "آل حنيظل" كافة.
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
04:51 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
07:35 PM
"ابن حنيظل" يحتفل بتخرج ابنه "محمد" من كلية الطيران الأمريكية
تَلَقّى رجل الأعمال ناصر بن محمد بن حنيظل، التهاني والتبريكات، بمناسبة تخرج ابنه "محمد" من كلية الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصوله على شهادة الطيران كابتن طيار، وبشهادة التفوق.
وعبّر محمد بن ناصر، عن سعادته وفخره بما حققه، وسعيه الحثيث لخدمة دينه وقيادته ووطنه.
ألف مبروك للشيخ ناصر، ولأسرة "آل حنيظل" كافة.