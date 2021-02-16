"بلدية بارق" تغلق مركزاً تجارياً وتصادر مواد فاسدة بجمعة ربيعة

فى إطار متابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا والاشتراطات الصحية

أغلقت بلدية محافظة بارق أمس الاثنين مركز تسوق تجاري مخالف وصادرت مواد فاسدة منتهية الصلاحية بمركز جمعة ربيعة، من خلال جولاتها الرقابية اليومية المكثفة على المحلات التجارية في المحافظة والمراكز التابعة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا ومتابعة الاشتراطات الصحية.

وكان فريق العمل الميداني قد واصل مهامه اليومية في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوعية المجتمع بالتقيد بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي حرصاً من خطر الموجة الثانية لفيروس كورونا وذلك بمتابعة رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.

فيما أسفرت الجولات بمركز جمعة ربيعة التي شملت مراكز التسوق التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة عن رصد 4 مخالفات وإغلاق مركز تجاري مخالف ومصادرة مواد غذائية فاسدة منتهية الصلاحية.

كما قامت "البلدية" بجولات رقابية على المحلات التجارية في مركز ثلوث المنظر، وتم رصد مخالفات صحية اتخذت الإجراءات اللازمة حيالها وستستمر الجولات في الصباح والمساء من قبل فريق العمل الميداني، لمتابعة تطبيق كافة الاحترازات الوقائية وتوعية المجتمع بها وكذلك حثهم على التسجيل في تطبيق توكلنا ورصد المخالفين ومحاسبتهم حسب الأنظمة.