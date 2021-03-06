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شاهد.. مرور عسير يضبط قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات

بينها القيادة على أكتاف الطريق والتصوير لمنصات التواصل

نجحت إدارة مرور عسير في ضبط قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات المرورية، ومنها "القيادة على أكتاف الطريق"، ونشر المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت المرور السعودي في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أنه ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مرور عسير يضبط قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات
سبق

نجحت إدارة مرور عسير في ضبط قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات المرورية، ومنها "القيادة على أكتاف الطريق"، ونشر المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت المرور السعودي في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أنه ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
01:43 PM

شاهد.. مرور عسير يضبط قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات

بينها القيادة على أكتاف الطريق والتصوير لمنصات التواصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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1,909

نجحت إدارة مرور عسير في ضبط قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات المرورية، ومنها "القيادة على أكتاف الطريق"، ونشر المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت المرور السعودي في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أنه ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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