"تعليم صامطة" يحقق عددًا من المنجزات على مستوى الوزارة

12 طالبًا وطالبة تميزوا بمسابقة حفظ القرآن والسنة النبوية

حقق طلاب وطالبات مدارس مكتب تعليم صامطة التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، عددًا من المنجزات في مجالات متنوعة، من خلال مشاركتهم في عددٍ من المسابقات والمناشط التي تتنافس فيها المدارس على مستوى وزارة التعليم، حيث حققوا تميزًا وتفوقًا ملحوظًا، مسجلين ذلك في رصيد منجزات مكتب تعليم صامطة.

وقال مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي إن منجزات الطلاب والطالبات على مستوى وزارة التعليم تأتي بمتابعة المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ومتابعة الزملاء والزميلات في أقسام المكتب وكذلك مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات الذين قدموا لهم التحفيز الذي أسهم بتحقيق تلك المراكز المتقدمة ورفع اسم المنطقة في محافل الوزارة.

وأوضح "الصميلي" أن 12 طالبًا وطالبة تميزوا على مستوى وزارة التعليم في مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية 1442هـ-2021م، حيث حقق الطالب باسم حسن منصور الصميلي من مجمع تحفيظ القرآن الكريم بديحمة المركز الثالث على مستوى المملكة فيما حققت المركز الخامس الطالبة مريم عبدالله جراح من متوسطة وثانوية اللقية كما حققت الطالبة شهد محمد حسن القاضي من متوسطة صامطة الأولى المستوى الفضي في مسابقة تخيل ضمن مسابقات نشاطي كما فاز الطالب إبراهيم محمد علي عريشي من ابتدائية الجرادية الثانية في مسابقة أشبال ريالي للوعي المالي على مستوى المملكة فيما حقق فريق الروبوت بثانوية الشيخ عبدالله القرعاوي المركز الثاني في مسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO2021 بمشاركة الطلاب سعود مساعد الدغيثر وفهد عبده ماطر واليزيد خالد الدغيثر.

كما حققت كلٌ من الطالبة زمزم جمال أحمد محمد والطالبة سلمى قطب الدين من فريق الروبوت بثانوية صامطة الثانية المركز الرابع فيما اجتاز مسابقة موهوب 2 على مستوى المملكة الموهوب فهد حسن محمد حسن مدخلي من ابتدائية الركوبة في تخصص العلوم والموهوب عبداللطيف عبدالله يحيى سهلي من متوسطة الجاضع في تخصص الرياضيات والموهوب يحيى علي حسين صميلي من متوسطة عبدالملك بن مروان في تخصص العلوم.

وأشار "الصميلي" إلى أن 8 مدارس حصلت على 8 أوسمة للتميز على مستوى مدارس المملكة في الاختبارات المحاكية للاختبار الدولي PIRLS وهي كلٌ من فصول الأمل بابتدائية إسكان الخارش بصامطة "بنات" وابتدائية الجروب "بنات" وابتدائية الشمهانية "بنات" وابتدائية الركوبة "بنات" وابتدائية السهي "بنات" وابتدائية الطوال الثانية "بنات" وابتدائية مجعر"بنين" وابتدائية مالك بن أنس بالعكرة"بنين".

وحققت معلمتان ومدرستان أكثر تفعيلاً في مسابقة مدرستي تبرمج على مستوى المملكة وهم فئة المعلم أكثر تفعيلاً المعلمة ليلى بنت محمد قيسي من ابتدائية كدمي الدش والمعلمة مزينة بنت حسن حمود ثانوية الطوال بينما فئة المدرسة الأكثر تفعيلاً ابتدائية إسكان الخارش الثانية للبنات وابتدائية البيسري للبنات.

ووجّه "الصميلي" شكره وتقديره للزملاء والزميلات في أقسام المكتب والمدارس في متابعة الطلاب والطالبات وإبرازهم وتحفيزهم على إظهار مواهبهم والمشاركة بهم على مستوى الوزارة ونيل أفضل المراكز المتقدمة مثمنًا الدور الكبير لأسر الطلاب والطالبات المتميزين في عددٍ من المجالات على اهتمامهم الواضح ومتابعتهم الدائمة لأبنائهم وبناتهم متمنيًا مزيدًا من الإنجازات لمدارس مكتب تعليم صامطة.