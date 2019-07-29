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في تجربته الثانية في معسكر بلغاريا .. النصر يواجه أبويل القبرصي

يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الخميس، نظيره أبويل القبرصي في ثاني مواجهاته التجريبية في معسكره الخارجي في بلغاريا، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي 2021-2022.
وكان مدرب الفريق البرازيلي "مانو"، قد اكتفى أمس الأربعاء، بحصة مسائية فقط، وذلك في معسكر الفريق الجاري حاليًا في بلغاريا.


وفرض "مانو" تدريبات لياقية متنوعة، قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعات لإجراء تدريبات تكتيكية خاصةٌ باستخدام الكرة.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في تجربته الثانية في معسكر بلغاريا .. النصر يواجه أبويل القبرصي
سبق

يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الخميس، نظيره أبويل القبرصي في ثاني مواجهاته التجريبية في معسكره الخارجي في بلغاريا، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي 2021-2022.
وكان مدرب الفريق البرازيلي "مانو"، قد اكتفى أمس الأربعاء، بحصة مسائية فقط، وذلك في معسكر الفريق الجاري حاليًا في بلغاريا.


وفرض "مانو" تدريبات لياقية متنوعة، قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعات لإجراء تدريبات تكتيكية خاصةٌ باستخدام الكرة.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
12:10 AM
اخر تعديل
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
06:18 PM

في تجربته الثانية في معسكر بلغاريا .. النصر يواجه أبويل القبرصي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الخميس، نظيره أبويل القبرصي في ثاني مواجهاته التجريبية في معسكره الخارجي في بلغاريا، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي 2021-2022.
وكان مدرب الفريق البرازيلي "مانو"، قد اكتفى أمس الأربعاء، بحصة مسائية فقط، وذلك في معسكر الفريق الجاري حاليًا في بلغاريا.


وفرض "مانو" تدريبات لياقية متنوعة، قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعات لإجراء تدريبات تكتيكية خاصةٌ باستخدام الكرة.

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