النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البيت الأبيض: نائب الرئيس الأمريكي ترامب سيتلقى لقاح كورونا غدًا الجمعة

أفاد البيت الأبيض في بيان له بأن مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتلقى لقاح كورونا يوم الجمعة خلال فعالية عامة.

من جهته، أكد مسؤول في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، أن الأخير سيتلقى جرعة من اللقاح في الأسبوع القادم.

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، قد قال يوم الثلاثاء إنه يجب تطعيم الرئيس الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن ضد فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

يُذكر أن بايدن تعهّد في وقت سابق من هذا الشهر بأنه سيأخذ جرعة من اللقاح علنًا؛ "لكي يطمئن مواطنيه بأنه آمن"، كما تعهد بالاحتفاظ بفاوتشي عندما يتولى السلطة الشهر القادم.

دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البيت الأبيض: نائب الرئيس الأمريكي ترامب سيتلقى لقاح كورونا غدًا الجمعة
سبق

أفاد البيت الأبيض في بيان له بأن مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتلقى لقاح كورونا يوم الجمعة خلال فعالية عامة.

من جهته، أكد مسؤول في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، أن الأخير سيتلقى جرعة من اللقاح في الأسبوع القادم.

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، قد قال يوم الثلاثاء إنه يجب تطعيم الرئيس الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن ضد فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

يُذكر أن بايدن تعهّد في وقت سابق من هذا الشهر بأنه سيأخذ جرعة من اللقاح علنًا؛ "لكي يطمئن مواطنيه بأنه آمن"، كما تعهد بالاحتفاظ بفاوتشي عندما يتولى السلطة الشهر القادم.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
08:34 AM

البيت الأبيض: نائب الرئيس الأمريكي ترامب سيتلقى لقاح كورونا غدًا الجمعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
592

أفاد البيت الأبيض في بيان له بأن مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتلقى لقاح كورونا يوم الجمعة خلال فعالية عامة.

من جهته، أكد مسؤول في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، أن الأخير سيتلقى جرعة من اللقاح في الأسبوع القادم.

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، قد قال يوم الثلاثاء إنه يجب تطعيم الرئيس الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن ضد فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

يُذكر أن بايدن تعهّد في وقت سابق من هذا الشهر بأنه سيأخذ جرعة من اللقاح علنًا؛ "لكي يطمئن مواطنيه بأنه آمن"، كما تعهد بالاحتفاظ بفاوتشي عندما يتولى السلطة الشهر القادم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,645
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,593
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,639
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,091

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة