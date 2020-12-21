انقلاب شاحنة بعقبة الباحة يصرع شاباً.. والجهات الأمنية باشرت الموقع

وقع في منطقة وعرة وتطلب التعامل معه عدة ساعات لفك احتجازه

لقي شخص مصرعه بعد انقلاب شاحنة في عقبة الباحة واحتجازه داخلها قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخراج الجثمان، فيما باشرت الجهات ذات العلاقة موقع الحادث.

وبحسب معلومات "سبق"، فإن الشخص تعرّض لحادث انقلاب في عقبة الباحة، وتحديداً بين نفق 11 و12، وتلقت الجهات الأمنية البلاغ وباشرت فرق الدفاع المدني والمرور والجهات ذات العلاقة موقع الحادث، واستمر التعامل مع الحادث لعدة ساعات بسبب وعورة الموقع، وتم إخراج الشخص المحتجز بداخلها واتضح أنه فارق الحياة.

وصرّح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني؛ لـ"سبق"، بأن عمليات الهلال تلقت بلاغاً عن وقوع حادث انقلاب في الساعة 22:56 مساء الأحد بعقبة الملك فهد بالباحة.

وأضاف الزهراني؛ أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود انقلاب شاحنة من نوع دينا ووجود إصابة محتجزة بداخلها.

وتابع، فرق الدفاع المدني تخليص الاحتجاز وبعد الكشف على الإصابة من قِبل الفرقة الإسعافية اتضح أنه فارق الحياة.

وأهاب الزهراني؛ بالمواطنين والمقيمين، إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على رقم الطوارئ بالخدمة الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ أو عن طريق تطبيق أسعفني عبر الأجهزة الذكية وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.