بنك التصدير يوقّع مذكرة مع هيئة المدن وشركة إعمار المدينة الاقتصادية

بغرض عرض المزايا والحلول الائتمانية والتمويلية لشركات الوادي الصناعي

وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وشركة إعمار المدينة الاقتصادية لتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة، والاستفادة من الخدمات والخبرات المتبادلة لزيادة الفرص أمام المنتجات السعودية للدخول إلى أسواق جديدة، وتتيح للبنك عرض المزايا والحلول الائتمانية والتمويلية لشركات الوادي الصناعي، بما يساعد في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في المدن الاقتصادية وتوطين رأس المال السعودي.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، والأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجة، ورئيس مجلس الإدارة في شركة إعمار المدينة الاقتصادية عاصم السحيباني.

وتجسد مذكرة التفاهم توجّه البنك لبناء شراكات تكاملية تمكّن شركات التصدير من الخدمات والفرص التي تقدمها الهيئات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، وتسهم في تطوير القطاعات الناشئة وزيادة إسهام تصدير المنتجات السعودية غير النفطية في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضح المهندس الخلب أن مذكرة التفاهم تدعم تطلعات البنك لعقد المزيد من الشراكات التي تسهم في تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل وضمان ائتمان الصادرات السعودية غير النفطية، بالوصول إلى العملاء المؤهلين لتقديم الخدمات المالية والاستشارية، والاستفادة من المزايا والخبرات التي تحظى بها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية، وتساعد بتقديم الإرشادات والبيانات للشركات والمصانع المستهدفة، بوصفها الجهة التي تتولى الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية، وتُعنى بتحقيق أهدافها في توطين رأس المال، التي تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم خطط التنمية في المملكة عبر توفير حزم من الحوافز الاستثمارية التنافسية التي تدعم منظومة التصدير في القطاع الخاص وتؤدي لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في المدن الاقتصادية.

وأضاف أن التعاون يستهدف الاستفادة من القدرات التسويقية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية المطوّر الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والجهة المعنية بالتواصل مع شركات الوادي الصناعي وإتاحة المجال أمام البنك لتعريف المصانع والمستثمرين في الوادي الصناعي بالتسهيلات الائتمانية والتمويلية التي يقدمها البنك ومشاركة بياناتهم وتزويدهم بالنماذج والمستندات المطلوبة لتقديم الخدمات، إلى جانب الإسهام في تسويق خدمات ومنتجات البنك عبر المؤتمرات والمناسبات التي تعقدها الهيئة، وتسهيل الوصول لعملاء الوادي الصناعي.