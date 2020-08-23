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بالصور.. الدفاع المدني يُجلي 12 شخصًا عقب انهيار منزل شعبي برويس جدة

نُقلوا للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر وفريق التحقيق يباشر أعماله

أجْلَت فِرَق الإنقاذ والانهيارات بالدفاع المدني بمحافظة جدة مساء أمس، 12 شخصًا، عقب انهيار منزل شعبي بحي الرويس جنوب غرب المحافظة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الأمنية الموحدة ٩١١ تلقى بلاغًا عند الساعة (22:25) من مساء أمس، عن انهيار منزل شعبي بحي الرويس، وعلى الفور تم تحريك فِرَق الإنقاذ وفِرَق انهيارات المباني للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وفِرَق انهيارات مساندة من قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن انهيار جزء من منزل شعبي مكون من ثلاثة أداور؛ حيث باشرت الفِرَق عملها، وتم إخراج عدد ١٢ شخصًا ونقلهم إلى منطقة الفرز الطبي التي تم إنشاؤها بالموقع لفرز الحالات، ومن ثم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، ويجري العمل على البحث تحت الأنقاض عن أشخاص آخرين؛ وذلك باستخدام أجهزة البحث تحت الأنقاض ورفع الأنقاض، ومن ثم تمشيط كامل الموقع.

مشيرًا أن فريق التحقيق باشر عمله بالموقع وتم طلب الجهات المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة بالموقع.

الدفاع المدني

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بالصور.. الدفاع المدني يُجلي 12 شخصًا عقب انهيار منزل شعبي برويس جدة
سبق

أجْلَت فِرَق الإنقاذ والانهيارات بالدفاع المدني بمحافظة جدة مساء أمس، 12 شخصًا، عقب انهيار منزل شعبي بحي الرويس جنوب غرب المحافظة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الأمنية الموحدة ٩١١ تلقى بلاغًا عند الساعة (22:25) من مساء أمس، عن انهيار منزل شعبي بحي الرويس، وعلى الفور تم تحريك فِرَق الإنقاذ وفِرَق انهيارات المباني للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وفِرَق انهيارات مساندة من قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن انهيار جزء من منزل شعبي مكون من ثلاثة أداور؛ حيث باشرت الفِرَق عملها، وتم إخراج عدد ١٢ شخصًا ونقلهم إلى منطقة الفرز الطبي التي تم إنشاؤها بالموقع لفرز الحالات، ومن ثم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، ويجري العمل على البحث تحت الأنقاض عن أشخاص آخرين؛ وذلك باستخدام أجهزة البحث تحت الأنقاض ورفع الأنقاض، ومن ثم تمشيط كامل الموقع.

مشيرًا أن فريق التحقيق باشر عمله بالموقع وتم طلب الجهات المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة بالموقع.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
08:23 AM

بالصور.. الدفاع المدني يُجلي 12 شخصًا عقب انهيار منزل شعبي برويس جدة

نُقلوا للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر وفريق التحقيق يباشر أعماله

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عبدالله الراجحي - جدة
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أجْلَت فِرَق الإنقاذ والانهيارات بالدفاع المدني بمحافظة جدة مساء أمس، 12 شخصًا، عقب انهيار منزل شعبي بحي الرويس جنوب غرب المحافظة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الأمنية الموحدة ٩١١ تلقى بلاغًا عند الساعة (22:25) من مساء أمس، عن انهيار منزل شعبي بحي الرويس، وعلى الفور تم تحريك فِرَق الإنقاذ وفِرَق انهيارات المباني للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وفِرَق انهيارات مساندة من قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن انهيار جزء من منزل شعبي مكون من ثلاثة أداور؛ حيث باشرت الفِرَق عملها، وتم إخراج عدد ١٢ شخصًا ونقلهم إلى منطقة الفرز الطبي التي تم إنشاؤها بالموقع لفرز الحالات، ومن ثم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، ويجري العمل على البحث تحت الأنقاض عن أشخاص آخرين؛ وذلك باستخدام أجهزة البحث تحت الأنقاض ورفع الأنقاض، ومن ثم تمشيط كامل الموقع.

مشيرًا أن فريق التحقيق باشر عمله بالموقع وتم طلب الجهات المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة بالموقع.

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