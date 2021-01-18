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32 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم الليث" ينتظمون عبر منصة مدرستي

مع تطبيق الاحترازات.. تسليم الكتب للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم

انتظم صباح أمس الأحد (٣٢ ) ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بتعليم الليث في الدراسة "عن بعد" عبر منصة مدرستي، مع بداية الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٢هـ ، وسط منظومة من الخدمات التربوية والتعليمية.

وتابعت القيادات التعليمية والإشرافية بتعليم المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها سير الدراسة، واكتمال وصول جميع المقررات الدراسية وتسليمها للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقام مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بزيارة ميدانية لمدرسة الأمير نايف المتوسطة والثانوية، وقف خلالها على جاهزية المدرسة، والتقى بالهيئة التعليمية والإدارية، وشارك في تسليم الطلبة وأولياء أمورهم الكتب الدراسية، بحضور مدير مكتب التعليم بجنوب الليث عبدالله الحرتومي وقائد المدرسة الأستاذ علي العلوي.

كما رحب "الحازمي" بعودة الكوادر التعليمية والإدارية، والطلاب والطالبات إلى مدارسهم لمواصلة رحلتهم التعليمية، متمنيًا لهم فصلاً دراسيًا حافلاً بالعطاء، ومشددًا على أهمية البداية الجادة، واستثمار فرص التعلم التي هُيأت للطلاب عبر منصة مدرستي وقنوات "عين" التعليمية الفضائية، والتي أسهمت بشكل كبير في مواصلة العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول بنجاح، وشهدت تفاعلاً كبيرًا من قِبل الطلاب والطالبات، من خلال عمل منظم وتكامل للأدوار بين المجتمع والتعليم.

وأشار إلى أهمية دور أولياء الأمور في نجاح منصة مدرستي وتحقيق الأهداف المنشودة، مشددًا على أن جوهر العملية التعليمية عن بُعد من خلال منصة مدرستي يرتكز على دور الطالب في الاستعداد النفسي والمعرفي وذلك بتوفير البيئة التعليمية المناسبة والدعم المعنوي والحسي من خلال المتابعة المباشرة أثناء العملية التعليمية.

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32 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم الليث" ينتظمون عبر منصة مدرستي
سبق

انتظم صباح أمس الأحد (٣٢ ) ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بتعليم الليث في الدراسة "عن بعد" عبر منصة مدرستي، مع بداية الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٢هـ ، وسط منظومة من الخدمات التربوية والتعليمية.

وتابعت القيادات التعليمية والإشرافية بتعليم المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها سير الدراسة، واكتمال وصول جميع المقررات الدراسية وتسليمها للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقام مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بزيارة ميدانية لمدرسة الأمير نايف المتوسطة والثانوية، وقف خلالها على جاهزية المدرسة، والتقى بالهيئة التعليمية والإدارية، وشارك في تسليم الطلبة وأولياء أمورهم الكتب الدراسية، بحضور مدير مكتب التعليم بجنوب الليث عبدالله الحرتومي وقائد المدرسة الأستاذ علي العلوي.

كما رحب "الحازمي" بعودة الكوادر التعليمية والإدارية، والطلاب والطالبات إلى مدارسهم لمواصلة رحلتهم التعليمية، متمنيًا لهم فصلاً دراسيًا حافلاً بالعطاء، ومشددًا على أهمية البداية الجادة، واستثمار فرص التعلم التي هُيأت للطلاب عبر منصة مدرستي وقنوات "عين" التعليمية الفضائية، والتي أسهمت بشكل كبير في مواصلة العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول بنجاح، وشهدت تفاعلاً كبيرًا من قِبل الطلاب والطالبات، من خلال عمل منظم وتكامل للأدوار بين المجتمع والتعليم.

وأشار إلى أهمية دور أولياء الأمور في نجاح منصة مدرستي وتحقيق الأهداف المنشودة، مشددًا على أن جوهر العملية التعليمية عن بُعد من خلال منصة مدرستي يرتكز على دور الطالب في الاستعداد النفسي والمعرفي وذلك بتوفير البيئة التعليمية المناسبة والدعم المعنوي والحسي من خلال المتابعة المباشرة أثناء العملية التعليمية.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
01:23 AM

32 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم الليث" ينتظمون عبر منصة مدرستي

مع تطبيق الاحترازات.. تسليم الكتب للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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انتظم صباح أمس الأحد (٣٢ ) ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بتعليم الليث في الدراسة "عن بعد" عبر منصة مدرستي، مع بداية الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٢هـ ، وسط منظومة من الخدمات التربوية والتعليمية.

وتابعت القيادات التعليمية والإشرافية بتعليم المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها سير الدراسة، واكتمال وصول جميع المقررات الدراسية وتسليمها للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقام مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بزيارة ميدانية لمدرسة الأمير نايف المتوسطة والثانوية، وقف خلالها على جاهزية المدرسة، والتقى بالهيئة التعليمية والإدارية، وشارك في تسليم الطلبة وأولياء أمورهم الكتب الدراسية، بحضور مدير مكتب التعليم بجنوب الليث عبدالله الحرتومي وقائد المدرسة الأستاذ علي العلوي.

كما رحب "الحازمي" بعودة الكوادر التعليمية والإدارية، والطلاب والطالبات إلى مدارسهم لمواصلة رحلتهم التعليمية، متمنيًا لهم فصلاً دراسيًا حافلاً بالعطاء، ومشددًا على أهمية البداية الجادة، واستثمار فرص التعلم التي هُيأت للطلاب عبر منصة مدرستي وقنوات "عين" التعليمية الفضائية، والتي أسهمت بشكل كبير في مواصلة العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول بنجاح، وشهدت تفاعلاً كبيرًا من قِبل الطلاب والطالبات، من خلال عمل منظم وتكامل للأدوار بين المجتمع والتعليم.

وأشار إلى أهمية دور أولياء الأمور في نجاح منصة مدرستي وتحقيق الأهداف المنشودة، مشددًا على أن جوهر العملية التعليمية عن بُعد من خلال منصة مدرستي يرتكز على دور الطالب في الاستعداد النفسي والمعرفي وذلك بتوفير البيئة التعليمية المناسبة والدعم المعنوي والحسي من خلال المتابعة المباشرة أثناء العملية التعليمية.

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