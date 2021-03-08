وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره القطري

شهدت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جلسة مباحثات رسمية، وذلك خلال زيارة سموه للعاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك، ورفض كل ما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.

وحضر جلسة المباحثات، القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن بن أركان الداود.