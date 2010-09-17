الهلال يدعو جماهيره لشراء تذاكر مباراته مع الاتفاق

تبقى أكثر من 50% من السعة الاستيعابية للمدرجات

أعلن نادي الهلال اليوم الجمعة نفاد أقل من نصف التذاكر المخصصة لمباراته مع الاتفاق ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل 24 ساعة على انطلاق المباراة.

وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "تبقى أكثر من 50% من السعة الاستيعابية المتاحة لمدرجات إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في مباراة الهلال والاتفاق مساء غد السبت".

وكان النادي طرح أسعار التذاكر بشكل متفاوت القيمة بحسب نوع التذكرة ومقعد الجلوس حول الملعب، حيث تراوحت ما بين 30 ريالًا وحتى 4500 ريال، وهذه الفئة مخصصة لعدة أشخاص (عددهم 6) في كبينة2 و VIP BOX1 .