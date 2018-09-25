"العواجي" يُرزق بـ"ريان"

رُزق عبدالعزيز بن عبدالرحمن العواجي، بمولود ذكر اتفق وزوجته على تسميته "ريان".
وقد تلقى "العواجي"، التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والمحبين، مع خالص الدعوات أن يجعله صالحاً مصلحاً حافظاً لكتاب الله.
رُزق عبدالعزيز بن عبدالرحمن العواجي، بمولود ذكر اتفق وزوجته على تسميته "ريان".
وقد تلقى "العواجي"، التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والمحبين، مع خالص الدعوات أن يجعله صالحاً مصلحاً حافظاً لكتاب الله.
رُزق عبدالعزيز بن عبدالرحمن العواجي، بمولود ذكر اتفق وزوجته على تسميته "ريان".
وقد تلقى "العواجي"، التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والمحبين، مع خالص الدعوات أن يجعله صالحاً مصلحاً حافظاً لكتاب الله.
رُزق عبدالعزيز بن عبدالرحمن العواجي، بمولود ذكر اتفق وزوجته على تسميته "ريان".
وقد تلقى "العواجي"، التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والمحبين، مع خالص الدعوات أن يجعله صالحاً مصلحاً حافظاً لكتاب الله.