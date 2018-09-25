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"العواجي" يُرزق بـ"ريان"

رُزق عبدالعزيز بن عبدالرحمن العواجي، بمولود ذكر اتفق وزوجته على تسميته "ريان".

وقد تلقى "العواجي"، التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والمحبين، مع خالص الدعوات أن يجعله صالحاً مصلحاً حافظاً لكتاب الله.

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"العواجي" يُرزق بـ"ريان"
سبق

رُزق عبدالعزيز بن عبدالرحمن العواجي، بمولود ذكر اتفق وزوجته على تسميته "ريان".

وقد تلقى "العواجي"، التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والمحبين، مع خالص الدعوات أن يجعله صالحاً مصلحاً حافظاً لكتاب الله.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
06:37 PM

"العواجي" يُرزق بـ"ريان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رُزق عبدالعزيز بن عبدالرحمن العواجي، بمولود ذكر اتفق وزوجته على تسميته "ريان".

وقد تلقى "العواجي"، التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والمحبين، مع خالص الدعوات أن يجعله صالحاً مصلحاً حافظاً لكتاب الله.

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