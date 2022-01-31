الأردن يدين إطلاق الحوثي صاروخاً باليستياً تجاه الإمارات
أكّد تضامنه مع أبو ظبي وتأييده خطوات حماية أمنها
دانت الحكومة الأردنية، اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، تمّ اعتراضه وتدميره من قِبل الدفاعات الجوية الإماراتية.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول؛ إدانة واستنكار الأردن الشديدين هذا العمل الإرهابي الجبان.
وأكّد تضامن ووقوف بلاده المُطلق إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من خطواتٍ لحماية أمنها وأمن شعبها.
الأردن يدين إطلاق الحوثي صاروخاً باليستياً تجاه الإمارات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-01-31
دانت الحكومة الأردنية، اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، تمّ اعتراضه وتدميره من قِبل الدفاعات الجوية الإماراتية.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول؛ إدانة واستنكار الأردن الشديدين هذا العمل الإرهابي الجبان.
وأكّد تضامن ووقوف بلاده المُطلق إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من خطواتٍ لحماية أمنها وأمن شعبها.
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
01:08 PM
الأردن يدين إطلاق الحوثي صاروخاً باليستياً تجاه الإمارات
أكّد تضامنه مع أبو ظبي وتأييده خطوات حماية أمنها
دانت الحكومة الأردنية، اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، تمّ اعتراضه وتدميره من قِبل الدفاعات الجوية الإماراتية.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول؛ إدانة واستنكار الأردن الشديدين هذا العمل الإرهابي الجبان.
وأكّد تضامن ووقوف بلاده المُطلق إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من خطواتٍ لحماية أمنها وأمن شعبها.