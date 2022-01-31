النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأردن يدين إطلاق الحوثي صاروخاً باليستياً تجاه الإمارات

أكّد تضامنه مع أبو ظبي وتأييده خطوات حماية أمنها

دانت الحكومة الأردنية، اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، تمّ اعتراضه وتدميره من قِبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول؛ إدانة واستنكار الأردن الشديدين هذا العمل الإرهابي الجبان.

وأكّد تضامن ووقوف بلاده المُطلق إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من خطواتٍ لحماية أمنها وأمن شعبها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأردن يدين إطلاق الحوثي صاروخاً باليستياً تجاه الإمارات
سبق

دانت الحكومة الأردنية، اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، تمّ اعتراضه وتدميره من قِبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول؛ إدانة واستنكار الأردن الشديدين هذا العمل الإرهابي الجبان.

وأكّد تضامن ووقوف بلاده المُطلق إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من خطواتٍ لحماية أمنها وأمن شعبها.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
01:08 PM

الأردن يدين إطلاق الحوثي صاروخاً باليستياً تجاه الإمارات

أكّد تضامنه مع أبو ظبي وتأييده خطوات حماية أمنها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
0
608

دانت الحكومة الأردنية، اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، تمّ اعتراضه وتدميره من قِبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول؛ إدانة واستنكار الأردن الشديدين هذا العمل الإرهابي الجبان.

وأكّد تضامن ووقوف بلاده المُطلق إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من خطواتٍ لحماية أمنها وأمن شعبها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,810

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة