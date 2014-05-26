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معالجة فورية لتراخٍ في الاحترازات بـ1466 مسجدًا بمناطق المملكة

دعوة للإبلاغ ترافق 21 ألف جولة رقابية نفّذتها "الإسلامية" في أسبوع

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكثر من 21 ألف جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله؛ تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد، اليوم الثلاثاء؛ حيث أوضح أن الوزارة رصدت 101 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فورًا؛ مبينًا أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة؛ فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية بها، 1466 مسجدًا بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فورًا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قِبَل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجانٌ ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ كل الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.

ودعت الوزارة -في ختام بيانها- الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى الاتصال بمركز خدمات المستفيدين (1933)؛ مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين؛ واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

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معالجة فورية لتراخٍ في الاحترازات بـ1466 مسجدًا بمناطق المملكة
سبق

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكثر من 21 ألف جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله؛ تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد، اليوم الثلاثاء؛ حيث أوضح أن الوزارة رصدت 101 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فورًا؛ مبينًا أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة؛ فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية بها، 1466 مسجدًا بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فورًا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قِبَل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجانٌ ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ كل الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.

ودعت الوزارة -في ختام بيانها- الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى الاتصال بمركز خدمات المستفيدين (1933)؛ مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين؛ واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
12:54 PM

معالجة فورية لتراخٍ في الاحترازات بـ1466 مسجدًا بمناطق المملكة

دعوة للإبلاغ ترافق 21 ألف جولة رقابية نفّذتها "الإسلامية" في أسبوع

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عبدالله العنزي - الرياض
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نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكثر من 21 ألف جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله؛ تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد، اليوم الثلاثاء؛ حيث أوضح أن الوزارة رصدت 101 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فورًا؛ مبينًا أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة؛ فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية بها، 1466 مسجدًا بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فورًا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قِبَل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجانٌ ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ كل الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.

ودعت الوزارة -في ختام بيانها- الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى الاتصال بمركز خدمات المستفيدين (1933)؛ مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين؛ واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

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