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"الآسيوي" يعلن: "الشهري" و"المالكي" ضمن أفضل نجوم القارة

في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات مونديال 2022

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجمَي المنتخب السعودي الأول: صالح الشهري، وعبدالإله المالكي، ضمن قائمة أفضل اللاعبين أداءً من الجولتين الافتتاحيتين للدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وكشف الاتحاد القاري أن القائمة المختارة تمثل كلًّا من المبدعين والممررين ومسجلي الأهداف وصانعي الفرص الذين قدموا أفضل العروض الفردية المميزة.

ويستمر التصويت لغاية يوم السبت 11 سبتمبر على حساب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الرائع.. الشهري:

كان رائعًا أمام عُمان؛ حيث قدم صالح الشهري المستوى المميز الذي احتاجته السعودية للحصول على ست نقاط كاملة من أول مباراتين لها في الدور النهائي.

المالكي.. المحرك

أكمل محرك خط وسط المنتخب السعودي عبدالإله المالكي 101 تمريرة ناجحة من أصل 104 تمريرات واستعاد الكرة 13 مرة خلال انتصار فريقه 3-1 على فيتنام في الجولة الأولى، وأتبع ذلك بأداء قوي آخر؛ حيث حصد منتخب الصقور النقاط الثلاث في مسقط، يوم الثلاثاء.

قائمة الأفضل

وضمت القائمة عشرة لاعبين هم: مصطفى مطر "لبنان"، علي رضا جاهنباخش "إيران"، ايدين هروستيتش "أستراليا"، واتارو إيندو "اليابان"، مهدي تاريمي "إيران"، علي مبخوت "الإمارات"، هوانغ إين-بوم "كوريا الجنوبية"، صلاح اليحيائي – عُمان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الآسيوي" يعلن: "الشهري" و"المالكي" ضمن أفضل نجوم القارة
سبق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجمَي المنتخب السعودي الأول: صالح الشهري، وعبدالإله المالكي، ضمن قائمة أفضل اللاعبين أداءً من الجولتين الافتتاحيتين للدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وكشف الاتحاد القاري أن القائمة المختارة تمثل كلًّا من المبدعين والممررين ومسجلي الأهداف وصانعي الفرص الذين قدموا أفضل العروض الفردية المميزة.

ويستمر التصويت لغاية يوم السبت 11 سبتمبر على حساب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الرائع.. الشهري:

كان رائعًا أمام عُمان؛ حيث قدم صالح الشهري المستوى المميز الذي احتاجته السعودية للحصول على ست نقاط كاملة من أول مباراتين لها في الدور النهائي.

المالكي.. المحرك

أكمل محرك خط وسط المنتخب السعودي عبدالإله المالكي 101 تمريرة ناجحة من أصل 104 تمريرات واستعاد الكرة 13 مرة خلال انتصار فريقه 3-1 على فيتنام في الجولة الأولى، وأتبع ذلك بأداء قوي آخر؛ حيث حصد منتخب الصقور النقاط الثلاث في مسقط، يوم الثلاثاء.

قائمة الأفضل

وضمت القائمة عشرة لاعبين هم: مصطفى مطر "لبنان"، علي رضا جاهنباخش "إيران"، ايدين هروستيتش "أستراليا"، واتارو إيندو "اليابان"، مهدي تاريمي "إيران"، علي مبخوت "الإمارات"، هوانغ إين-بوم "كوريا الجنوبية"، صلاح اليحيائي – عُمان.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
08:33 PM

"الآسيوي" يعلن: "الشهري" و"المالكي" ضمن أفضل نجوم القارة

في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات مونديال 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجمَي المنتخب السعودي الأول: صالح الشهري، وعبدالإله المالكي، ضمن قائمة أفضل اللاعبين أداءً من الجولتين الافتتاحيتين للدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وكشف الاتحاد القاري أن القائمة المختارة تمثل كلًّا من المبدعين والممررين ومسجلي الأهداف وصانعي الفرص الذين قدموا أفضل العروض الفردية المميزة.

ويستمر التصويت لغاية يوم السبت 11 سبتمبر على حساب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الرائع.. الشهري:

كان رائعًا أمام عُمان؛ حيث قدم صالح الشهري المستوى المميز الذي احتاجته السعودية للحصول على ست نقاط كاملة من أول مباراتين لها في الدور النهائي.

المالكي.. المحرك

أكمل محرك خط وسط المنتخب السعودي عبدالإله المالكي 101 تمريرة ناجحة من أصل 104 تمريرات واستعاد الكرة 13 مرة خلال انتصار فريقه 3-1 على فيتنام في الجولة الأولى، وأتبع ذلك بأداء قوي آخر؛ حيث حصد منتخب الصقور النقاط الثلاث في مسقط، يوم الثلاثاء.

قائمة الأفضل

وضمت القائمة عشرة لاعبين هم: مصطفى مطر "لبنان"، علي رضا جاهنباخش "إيران"، ايدين هروستيتش "أستراليا"، واتارو إيندو "اليابان"، مهدي تاريمي "إيران"، علي مبخوت "الإمارات"، هوانغ إين-بوم "كوريا الجنوبية"، صلاح اليحيائي – عُمان.

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