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"الأرصاد" ينبّه 6 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وشبه انعدام في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الشرقية ومكة المكرمة والرياض والقصيم والحدود الشمالية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وشقراء وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد استمرار حالة أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الليث وجدة ورابغ والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس. وتستمر الحالة على العرضيات وميسان حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.

وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الخميس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبّه 6 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وشبه انعدام في الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الشرقية ومكة المكرمة والرياض والقصيم والحدود الشمالية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وشقراء وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد استمرار حالة أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الليث وجدة ورابغ والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس. وتستمر الحالة على العرضيات وميسان حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.

وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الخميس.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
12:34 AM
اخر تعديل
18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
02:03 AM

"الأرصاد" ينبّه 6 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وشبه انعدام في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الشرقية ومكة المكرمة والرياض والقصيم والحدود الشمالية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وشقراء وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد استمرار حالة أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الليث وجدة ورابغ والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس. وتستمر الحالة على العرضيات وميسان حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.

وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الخميس.

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