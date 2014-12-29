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أمير حائل لأهالي الحائط: محافظتكم عاصمة سياحية قريبًا

خلال زيارته التفقدية لتلمس احتياجات المواطنين

زار أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، اليوم، الثلاثاء، محافظة الحائط، 250 كلم، جنوب حائل، للاطلاع على سير العمل وتلمس احتياجات المواطنين.

وكان في استقبال أمير المنطقة، لدى وصوله مقر المحافظة، وكيل إمارة حائل، عادل آل الشيخ, ومحافظ الحائط، محمد القنون، وعدد من المسؤولين في المحافظة, ومشايخ القبائل ومدراء الإدارات الحكومية والأهالي.

وتخلل الزيارة، حفل خطابي, حيث رحب المحافظ بأمير منطقة حائل ومرافقيه، مثمنًا الزيارة للوقوف عن كثب على سير العمل في المحافظة، وما يقدم من خدمات للأهالي، وتلمس احتياجات المواطنين, في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالمواطنين.

وقال أمير منطقة حائل، إنه لم يأت ليتكلم مع أبنائه بالمحافظة بل ليستمع إلى مطالبهم.

وأضاف، أن هناك خطة للنهوض بالمحافظة، لتكون أحد الروافد الاقتصادية بهذا الجزء من المنطقة.

ولفت إلى أن الحائط ستكون عاصمة وواجهة للسياحة بالمنطقة، لما تتمتع به من مقومات سياحية، قائلاً إنه بتكاتف جميع الإدارات الحكومية ستكون هذه الحائط محافظة نوعية.

أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير حائل لأهالي الحائط: محافظتكم عاصمة سياحية قريبًا
سبق

زار أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، اليوم، الثلاثاء، محافظة الحائط، 250 كلم، جنوب حائل، للاطلاع على سير العمل وتلمس احتياجات المواطنين.

وكان في استقبال أمير المنطقة، لدى وصوله مقر المحافظة، وكيل إمارة حائل، عادل آل الشيخ, ومحافظ الحائط، محمد القنون، وعدد من المسؤولين في المحافظة, ومشايخ القبائل ومدراء الإدارات الحكومية والأهالي.

وتخلل الزيارة، حفل خطابي, حيث رحب المحافظ بأمير منطقة حائل ومرافقيه، مثمنًا الزيارة للوقوف عن كثب على سير العمل في المحافظة، وما يقدم من خدمات للأهالي، وتلمس احتياجات المواطنين, في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالمواطنين.

وقال أمير منطقة حائل، إنه لم يأت ليتكلم مع أبنائه بالمحافظة بل ليستمع إلى مطالبهم.

وأضاف، أن هناك خطة للنهوض بالمحافظة، لتكون أحد الروافد الاقتصادية بهذا الجزء من المنطقة.

ولفت إلى أن الحائط ستكون عاصمة وواجهة للسياحة بالمنطقة، لما تتمتع به من مقومات سياحية، قائلاً إنه بتكاتف جميع الإدارات الحكومية ستكون هذه الحائط محافظة نوعية.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
05:55 PM

أمير حائل لأهالي الحائط: محافظتكم عاصمة سياحية قريبًا

خلال زيارته التفقدية لتلمس احتياجات المواطنين

A A A
خالد السليمي - حائل
0
206

زار أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، اليوم، الثلاثاء، محافظة الحائط، 250 كلم، جنوب حائل، للاطلاع على سير العمل وتلمس احتياجات المواطنين.

وكان في استقبال أمير المنطقة، لدى وصوله مقر المحافظة، وكيل إمارة حائل، عادل آل الشيخ, ومحافظ الحائط، محمد القنون، وعدد من المسؤولين في المحافظة, ومشايخ القبائل ومدراء الإدارات الحكومية والأهالي.

وتخلل الزيارة، حفل خطابي, حيث رحب المحافظ بأمير منطقة حائل ومرافقيه، مثمنًا الزيارة للوقوف عن كثب على سير العمل في المحافظة، وما يقدم من خدمات للأهالي، وتلمس احتياجات المواطنين, في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالمواطنين.

وقال أمير منطقة حائل، إنه لم يأت ليتكلم مع أبنائه بالمحافظة بل ليستمع إلى مطالبهم.

وأضاف، أن هناك خطة للنهوض بالمحافظة، لتكون أحد الروافد الاقتصادية بهذا الجزء من المنطقة.

ولفت إلى أن الحائط ستكون عاصمة وواجهة للسياحة بالمنطقة، لما تتمتع به من مقومات سياحية، قائلاً إنه بتكاتف جميع الإدارات الحكومية ستكون هذه الحائط محافظة نوعية.

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