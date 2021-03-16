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تطور درامي.. مكافأة تتبعها مكالمة تكشف حاضن "نسيم" وعلاقته بـ"خاطفة الدمام"!

مؤشرات لاقتراب فك لغز الـ٢٠ عامًا.. و"بن شايع" لـ"سبق": ملتزمون أخلاقيًّا بمهلة الصفح

هل اقترب فك اللغز الذي حيّر ذوي نسيم حبتور أكثر من ٢٠ عامًا؟.. وهل ستعانق الوالدة المكلومة ابنها قريبًا؟ ليلة البارحة كانت استثنائية فقد شهدت تحولًا جديدًا في القضية التي آلمت هذه الأسرة المفجوعة بفقدان ابنها وهو لم يتجاوز سنينه الأولى بعد فشل البصمة الوراثية.

فما إن أعلن المحامي الدكتور سعد بن شايع وأبو موسى الخنيزي، عن مكافأة مقدارها مليون ريال لمن يُدلي بمعلومات عن المختطف نسيم حبتور البارحة، في أحد البرامج التلفزيونية؛ حتى وردهم اتصال من شخص مجهول سرَد لهم بعض التفاصيل التي تخص "نسيم"، والعائلة الحاضنة، والاسم الحالي له، والحي الذي يقطنه، وطريقة الخطف، وعلاقة الخاطف بالمتهمة الأولى "خاطفة الدمام"؛ وهي التطورات الإيجابية التي قد توصل لـ"نسيم" المفقود منذ أكثر من ٢٠ عامًا من كورنيش الدمام.

لكن المحامي ووالد نسيم سينتظران مهلة الـ٧ أيام ليسلم الخاطفون أو الحاضنون أنفسهم وينالوا الصفح بالحق الخاص، كما وعد المحامي أن يسعى لهم في الحق العام.

وقال الدكتور "بن شايع" لـ"سبق": "ورد أبو موسى الخنيزي اتصال بعد ٣ ساعات من إعلان المكافأة، وأعطانا التفاصيل الدقيقة عن حياة نسيم والأسرة التي يسكن عندها والاسم الحالي له؛ لكن نحن ملتزمون أخلاقيًّا بالمهلة المعلنة البارحة، وإذا انقضت سنتوجه رسميًّا للجهات المسؤولة لإكمال باقي الإجراءات".

واختتم: "نحن اقتصرنا على إعلان الخطوط العريضة، وأزيد أن المُبلِغ ذكر تفاصيل الخطف وطريقته وقرابة خاطفة نسيم مع #خاطفة_الدمام، وننتظر صحوة الضمير من حاضني نسيم".

خاطفة الدمام نسيم حبتور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطور درامي.. مكافأة تتبعها مكالمة تكشف حاضن "نسيم" وعلاقته بـ"خاطفة الدمام"!
سبق

هل اقترب فك اللغز الذي حيّر ذوي نسيم حبتور أكثر من ٢٠ عامًا؟.. وهل ستعانق الوالدة المكلومة ابنها قريبًا؟ ليلة البارحة كانت استثنائية فقد شهدت تحولًا جديدًا في القضية التي آلمت هذه الأسرة المفجوعة بفقدان ابنها وهو لم يتجاوز سنينه الأولى بعد فشل البصمة الوراثية.

فما إن أعلن المحامي الدكتور سعد بن شايع وأبو موسى الخنيزي، عن مكافأة مقدارها مليون ريال لمن يُدلي بمعلومات عن المختطف نسيم حبتور البارحة، في أحد البرامج التلفزيونية؛ حتى وردهم اتصال من شخص مجهول سرَد لهم بعض التفاصيل التي تخص "نسيم"، والعائلة الحاضنة، والاسم الحالي له، والحي الذي يقطنه، وطريقة الخطف، وعلاقة الخاطف بالمتهمة الأولى "خاطفة الدمام"؛ وهي التطورات الإيجابية التي قد توصل لـ"نسيم" المفقود منذ أكثر من ٢٠ عامًا من كورنيش الدمام.

لكن المحامي ووالد نسيم سينتظران مهلة الـ٧ أيام ليسلم الخاطفون أو الحاضنون أنفسهم وينالوا الصفح بالحق الخاص، كما وعد المحامي أن يسعى لهم في الحق العام.

وقال الدكتور "بن شايع" لـ"سبق": "ورد أبو موسى الخنيزي اتصال بعد ٣ ساعات من إعلان المكافأة، وأعطانا التفاصيل الدقيقة عن حياة نسيم والأسرة التي يسكن عندها والاسم الحالي له؛ لكن نحن ملتزمون أخلاقيًّا بالمهلة المعلنة البارحة، وإذا انقضت سنتوجه رسميًّا للجهات المسؤولة لإكمال باقي الإجراءات".

واختتم: "نحن اقتصرنا على إعلان الخطوط العريضة، وأزيد أن المُبلِغ ذكر تفاصيل الخطف وطريقته وقرابة خاطفة نسيم مع #خاطفة_الدمام، وننتظر صحوة الضمير من حاضني نسيم".

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:28 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
03:11 PM

تطور درامي.. مكافأة تتبعها مكالمة تكشف حاضن "نسيم" وعلاقته بـ"خاطفة الدمام"!

مؤشرات لاقتراب فك لغز الـ٢٠ عامًا.. و"بن شايع" لـ"سبق": ملتزمون أخلاقيًّا بمهلة الصفح

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بدر العتيبي - الرياض
26
43,514

هل اقترب فك اللغز الذي حيّر ذوي نسيم حبتور أكثر من ٢٠ عامًا؟.. وهل ستعانق الوالدة المكلومة ابنها قريبًا؟ ليلة البارحة كانت استثنائية فقد شهدت تحولًا جديدًا في القضية التي آلمت هذه الأسرة المفجوعة بفقدان ابنها وهو لم يتجاوز سنينه الأولى بعد فشل البصمة الوراثية.

فما إن أعلن المحامي الدكتور سعد بن شايع وأبو موسى الخنيزي، عن مكافأة مقدارها مليون ريال لمن يُدلي بمعلومات عن المختطف نسيم حبتور البارحة، في أحد البرامج التلفزيونية؛ حتى وردهم اتصال من شخص مجهول سرَد لهم بعض التفاصيل التي تخص "نسيم"، والعائلة الحاضنة، والاسم الحالي له، والحي الذي يقطنه، وطريقة الخطف، وعلاقة الخاطف بالمتهمة الأولى "خاطفة الدمام"؛ وهي التطورات الإيجابية التي قد توصل لـ"نسيم" المفقود منذ أكثر من ٢٠ عامًا من كورنيش الدمام.

لكن المحامي ووالد نسيم سينتظران مهلة الـ٧ أيام ليسلم الخاطفون أو الحاضنون أنفسهم وينالوا الصفح بالحق الخاص، كما وعد المحامي أن يسعى لهم في الحق العام.

وقال الدكتور "بن شايع" لـ"سبق": "ورد أبو موسى الخنيزي اتصال بعد ٣ ساعات من إعلان المكافأة، وأعطانا التفاصيل الدقيقة عن حياة نسيم والأسرة التي يسكن عندها والاسم الحالي له؛ لكن نحن ملتزمون أخلاقيًّا بالمهلة المعلنة البارحة، وإذا انقضت سنتوجه رسميًّا للجهات المسؤولة لإكمال باقي الإجراءات".

واختتم: "نحن اقتصرنا على إعلان الخطوط العريضة، وأزيد أن المُبلِغ ذكر تفاصيل الخطف وطريقته وقرابة خاطفة نسيم مع #خاطفة_الدمام، وننتظر صحوة الضمير من حاضني نسيم".

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