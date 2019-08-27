النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغذاء والدواء" تحذّر من 3 منتجات للعناية بالعيون تحتوي على نسبة عالية من الرصاص

أكدت أن التعرّض للشوائب يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات كحل عيون، لاحتوائها على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب.

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء ثلاثة منتجات على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من الرصاص قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ولفتت الهيئة إلى أن المنتج الأول يحمل اسم " أصفهاني حار كحل الأثمد الأسود الأصلي Asfhani Hot The Original Black Seed Alathmad Kohl" بتاريخ صلاحية 02 / 2023.

والمنتج الثاني اسم "كحل الأثمد الأسود الأصلي The Original Black Kohol Al athmad", والمنتج الثالث اسم " كحل الأثمد الأحمر سورما ماميرا بماء زمزم ومياه ورد الحرمين أصفهاني AL-ASMAD EYELINER RED" بتاريخ صلاحية 10 / 2023.

وأكدت "الغذاء والدواء" أن التعرض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الإصابة بفقر الدم، وارتفاع الضغط، والإصابة بأمراض الكلى، وأمراض الأعصاب وتشمل الصرع والغيبوبة.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

هيئة الغذاء والدواء الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء" تحذّر من 3 منتجات للعناية بالعيون تحتوي على نسبة عالية من الرصاص
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات كحل عيون، لاحتوائها على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب.

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء ثلاثة منتجات على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من الرصاص قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ولفتت الهيئة إلى أن المنتج الأول يحمل اسم " أصفهاني حار كحل الأثمد الأسود الأصلي Asfhani Hot The Original Black Seed Alathmad Kohl" بتاريخ صلاحية 02 / 2023.

والمنتج الثاني اسم "كحل الأثمد الأسود الأصلي The Original Black Kohol Al athmad", والمنتج الثالث اسم " كحل الأثمد الأحمر سورما ماميرا بماء زمزم ومياه ورد الحرمين أصفهاني AL-ASMAD EYELINER RED" بتاريخ صلاحية 10 / 2023.

وأكدت "الغذاء والدواء" أن التعرض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الإصابة بفقر الدم، وارتفاع الضغط، والإصابة بأمراض الكلى، وأمراض الأعصاب وتشمل الصرع والغيبوبة.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
09:29 PM

"الغذاء والدواء" تحذّر من 3 منتجات للعناية بالعيون تحتوي على نسبة عالية من الرصاص

أكدت أن التعرّض للشوائب يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
4,040

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات كحل عيون، لاحتوائها على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب.

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء ثلاثة منتجات على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من الرصاص قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ولفتت الهيئة إلى أن المنتج الأول يحمل اسم " أصفهاني حار كحل الأثمد الأسود الأصلي Asfhani Hot The Original Black Seed Alathmad Kohl" بتاريخ صلاحية 02 / 2023.

والمنتج الثاني اسم "كحل الأثمد الأسود الأصلي The Original Black Kohol Al athmad", والمنتج الثالث اسم " كحل الأثمد الأحمر سورما ماميرا بماء زمزم ومياه ورد الحرمين أصفهاني AL-ASMAD EYELINER RED" بتاريخ صلاحية 10 / 2023.

وأكدت "الغذاء والدواء" أن التعرض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الإصابة بفقر الدم، وارتفاع الضغط، والإصابة بأمراض الكلى، وأمراض الأعصاب وتشمل الصرع والغيبوبة.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,087
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,716
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,592

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة