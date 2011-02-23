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"الصحة": إطلاق برنامج "نمو" لتدريب 20 ألف متطوع ومتطوعة

في إطار العمل على تأهيلهم وتعريفهم بممارسات التطوع الصحي

أطلق مركز التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة، أمس الاثنين، برنامج "نمو"؛ بهدف تدريب 20 ألف متطوع صحي ومتطوعة بالمملكة، وذلك على مدى ثمانية أشهر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث يسعى المركز إلى تأهيلهم وتعريفهم بممارسات التطوع الصحي.

ويستهدف البرنامج تدريب 200 شخص من قادة التطوع الصحي، إضافة إلى 20 ألف متطوع صحي بشكل عام من الممارسين الصحيين وطلاب الكليات الصحية؛ على مهارات التطوع والمشاركة المجتمعية، وبما لا يقل عن 20 ساعة تدريبية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، رئيس اللجنةً التنفيذية لخطة التطوع الصحي عبدالرحمن العيبان: برنامج "نمو" يهدف إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالعمل التطوعي، والمتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع.

وأضاف أن المشاركين سيتم تزويدهم بأهم المهارات لمساعدتهم على تنفيذ أدوارهم التطوعية الصحية، وذلك من خلال 5 محاور، هي "تعزيز مفاهيم التطوع والمشاركة المجتمعية، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة، وكذلك تدريبهم على طرق الابتكار الاجتماعي في التطوع الصحي، وأيضاً تأهيلهم لإجادة تصميم المبادرات التطوعية، إضافة إلى تمكينهم من فنون القيادة والعمل الجماعي".

يُشار إلى أن "نمو" يأتي ضمن توصيات لجنة تنفيذ خطة التطوع في القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا التي صدر الأمر السامي بتشكيلها برئاسة "الصحة"، وعضوية 12 جهة حكومية وأهلية.

وتأسس مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة عام 2019 م، ويعد إحدى مبادرات برنامج المشاركة المجتمعية، ضمن برنامج التحول الوطني للوزارة، حيث يهدف إلى إدارة التطوع الصحي وتنظيمه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": إطلاق برنامج "نمو" لتدريب 20 ألف متطوع ومتطوعة
سبق

أطلق مركز التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة، أمس الاثنين، برنامج "نمو"؛ بهدف تدريب 20 ألف متطوع صحي ومتطوعة بالمملكة، وذلك على مدى ثمانية أشهر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث يسعى المركز إلى تأهيلهم وتعريفهم بممارسات التطوع الصحي.

ويستهدف البرنامج تدريب 200 شخص من قادة التطوع الصحي، إضافة إلى 20 ألف متطوع صحي بشكل عام من الممارسين الصحيين وطلاب الكليات الصحية؛ على مهارات التطوع والمشاركة المجتمعية، وبما لا يقل عن 20 ساعة تدريبية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، رئيس اللجنةً التنفيذية لخطة التطوع الصحي عبدالرحمن العيبان: برنامج "نمو" يهدف إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالعمل التطوعي، والمتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع.

وأضاف أن المشاركين سيتم تزويدهم بأهم المهارات لمساعدتهم على تنفيذ أدوارهم التطوعية الصحية، وذلك من خلال 5 محاور، هي "تعزيز مفاهيم التطوع والمشاركة المجتمعية، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة، وكذلك تدريبهم على طرق الابتكار الاجتماعي في التطوع الصحي، وأيضاً تأهيلهم لإجادة تصميم المبادرات التطوعية، إضافة إلى تمكينهم من فنون القيادة والعمل الجماعي".

يُشار إلى أن "نمو" يأتي ضمن توصيات لجنة تنفيذ خطة التطوع في القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا التي صدر الأمر السامي بتشكيلها برئاسة "الصحة"، وعضوية 12 جهة حكومية وأهلية.

وتأسس مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة عام 2019 م، ويعد إحدى مبادرات برنامج المشاركة المجتمعية، ضمن برنامج التحول الوطني للوزارة، حيث يهدف إلى إدارة التطوع الصحي وتنظيمه.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
05:09 PM

"الصحة": إطلاق برنامج "نمو" لتدريب 20 ألف متطوع ومتطوعة

في إطار العمل على تأهيلهم وتعريفهم بممارسات التطوع الصحي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أطلق مركز التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة، أمس الاثنين، برنامج "نمو"؛ بهدف تدريب 20 ألف متطوع صحي ومتطوعة بالمملكة، وذلك على مدى ثمانية أشهر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث يسعى المركز إلى تأهيلهم وتعريفهم بممارسات التطوع الصحي.

ويستهدف البرنامج تدريب 200 شخص من قادة التطوع الصحي، إضافة إلى 20 ألف متطوع صحي بشكل عام من الممارسين الصحيين وطلاب الكليات الصحية؛ على مهارات التطوع والمشاركة المجتمعية، وبما لا يقل عن 20 ساعة تدريبية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، رئيس اللجنةً التنفيذية لخطة التطوع الصحي عبدالرحمن العيبان: برنامج "نمو" يهدف إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالعمل التطوعي، والمتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع.

وأضاف أن المشاركين سيتم تزويدهم بأهم المهارات لمساعدتهم على تنفيذ أدوارهم التطوعية الصحية، وذلك من خلال 5 محاور، هي "تعزيز مفاهيم التطوع والمشاركة المجتمعية، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة، وكذلك تدريبهم على طرق الابتكار الاجتماعي في التطوع الصحي، وأيضاً تأهيلهم لإجادة تصميم المبادرات التطوعية، إضافة إلى تمكينهم من فنون القيادة والعمل الجماعي".

يُشار إلى أن "نمو" يأتي ضمن توصيات لجنة تنفيذ خطة التطوع في القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا التي صدر الأمر السامي بتشكيلها برئاسة "الصحة"، وعضوية 12 جهة حكومية وأهلية.

وتأسس مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة عام 2019 م، ويعد إحدى مبادرات برنامج المشاركة المجتمعية، ضمن برنامج التحول الوطني للوزارة، حيث يهدف إلى إدارة التطوع الصحي وتنظيمه.

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