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أمير الباحة يوجه كلمة للطلاب والطالبات بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد

قيادات التعليم العام والجامعي بالمنطقة ثمَّنت كلمته ورفعت إليه أسمى آيات التقدير

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الباحة، كلمة لأبنائه الطلاب وبناته الطالبات بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، حثهم فيها على المثابرة والاجتهاد.

وقال أمير الباحة في كلمته: أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات، أنتم أمل بلادكم ومستقبلها الواعد، ومن مقاعد الدراسة تحققون -بإذن الله- أهدافكم وطموحاتكم، وتسهمون في بناء وطنكم وتنميته.

وأضاف: ثابِروا واجتهدوا لتنالوا مبتغاكم. تحفكم دعوات صادقة بالتوفيق والنجاح، وتحتضنكم بعد رعاية الله أيادٍ أمينة ناصحة وصادقة من المعلمين والمعلمات الذين يدركون حجم المسؤولية، ويدفعون بأبنائنا نحو مدارج السمو والمعرفة، يحدوهم الأمل أن يصنعوا منهم جيلاً مؤمنًا بربه، واثقًا بقدراته، فخورًا بقيمه، ومعتزًا بوطنيته.

وتابع: أجدد في بداية عامنا الدراسي التأكيد عليكم أن تكونوا عنوانًا للجد والاجتهاد متوشحين الهمم العالية، والإرادة الصادقة؛ فبكم تستشرف بلادنا مستقبلاً أبهى وأعظم لأجيالنا القادمة بعد أن رسمت رؤية وطن خلاقة، هدفها إطلاق الطاقات الواعدة من أبناء الوطن وبناته، واتخذت من التعليم السبيل الأمثل لتحقيق أهدافها.

فيما ثمَّنت قيادات التعليم العام والجامعي بالمنطقة كلمة الأمير؛ إذ قال الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين، رئيس جامعة الباحة: "يسرني باسمي ونيابة عن جميع طالبات وطلاب التعليم العالي بالمنطقة أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام أمير المنطقة -حفظه الله- على هذه اللفتة الكريمة، وما تضمنه توجيهه الكريم وحث أبنائه وبناته الطلاب والطالبات على الحرص والاهتمام بالعلم والتعليم".

وأضاف الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني، المدير العام لتعليم الباحة: "يسرني باسم جميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة وأبنائي الطلاب والطالبات أن أرفع أسمى آيات العرفان والتقدير لمقام أمير المنطقة -حفظه الله- على هذه اللفتة الكريمة وما تضمنته من حسن التوجيه وجميل التحفيز لتأتي مجسدة لما يوليه لمسيرة التعليم بالمنطقة من اهتمام كبير ودعم مستمر".

وتابع الدكتور علي محمد الجالوق، مدير تعليم المخواة: "كلمات سموكم محل تقدير من جميع الزملاء والزميلات، وهي محفز لأبنائنا الطلاب والطالبات في مستهل عام دراسي استثنائي بكل معطياته. نثمن لسموكم الكريم الدعم والتوجيه الدائم، ونعدكم ببذل كل ما يسهم في تحقيق توجيهات قيادتنا الحكيمة".

أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يوجه كلمة للطلاب والطالبات بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد
سبق

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الباحة، كلمة لأبنائه الطلاب وبناته الطالبات بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، حثهم فيها على المثابرة والاجتهاد.

وقال أمير الباحة في كلمته: أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات، أنتم أمل بلادكم ومستقبلها الواعد، ومن مقاعد الدراسة تحققون -بإذن الله- أهدافكم وطموحاتكم، وتسهمون في بناء وطنكم وتنميته.

وأضاف: ثابِروا واجتهدوا لتنالوا مبتغاكم. تحفكم دعوات صادقة بالتوفيق والنجاح، وتحتضنكم بعد رعاية الله أيادٍ أمينة ناصحة وصادقة من المعلمين والمعلمات الذين يدركون حجم المسؤولية، ويدفعون بأبنائنا نحو مدارج السمو والمعرفة، يحدوهم الأمل أن يصنعوا منهم جيلاً مؤمنًا بربه، واثقًا بقدراته، فخورًا بقيمه، ومعتزًا بوطنيته.

وتابع: أجدد في بداية عامنا الدراسي التأكيد عليكم أن تكونوا عنوانًا للجد والاجتهاد متوشحين الهمم العالية، والإرادة الصادقة؛ فبكم تستشرف بلادنا مستقبلاً أبهى وأعظم لأجيالنا القادمة بعد أن رسمت رؤية وطن خلاقة، هدفها إطلاق الطاقات الواعدة من أبناء الوطن وبناته، واتخذت من التعليم السبيل الأمثل لتحقيق أهدافها.

فيما ثمَّنت قيادات التعليم العام والجامعي بالمنطقة كلمة الأمير؛ إذ قال الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين، رئيس جامعة الباحة: "يسرني باسمي ونيابة عن جميع طالبات وطلاب التعليم العالي بالمنطقة أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام أمير المنطقة -حفظه الله- على هذه اللفتة الكريمة، وما تضمنه توجيهه الكريم وحث أبنائه وبناته الطلاب والطالبات على الحرص والاهتمام بالعلم والتعليم".

وأضاف الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني، المدير العام لتعليم الباحة: "يسرني باسم جميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة وأبنائي الطلاب والطالبات أن أرفع أسمى آيات العرفان والتقدير لمقام أمير المنطقة -حفظه الله- على هذه اللفتة الكريمة وما تضمنته من حسن التوجيه وجميل التحفيز لتأتي مجسدة لما يوليه لمسيرة التعليم بالمنطقة من اهتمام كبير ودعم مستمر".

وتابع الدكتور علي محمد الجالوق، مدير تعليم المخواة: "كلمات سموكم محل تقدير من جميع الزملاء والزميلات، وهي محفز لأبنائنا الطلاب والطالبات في مستهل عام دراسي استثنائي بكل معطياته. نثمن لسموكم الكريم الدعم والتوجيه الدائم، ونعدكم ببذل كل ما يسهم في تحقيق توجيهات قيادتنا الحكيمة".

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
01:50 AM

أمير الباحة يوجه كلمة للطلاب والطالبات بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد

قيادات التعليم العام والجامعي بالمنطقة ثمَّنت كلمته ورفعت إليه أسمى آيات التقدير

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الباحة، كلمة لأبنائه الطلاب وبناته الطالبات بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، حثهم فيها على المثابرة والاجتهاد.

وقال أمير الباحة في كلمته: أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات، أنتم أمل بلادكم ومستقبلها الواعد، ومن مقاعد الدراسة تحققون -بإذن الله- أهدافكم وطموحاتكم، وتسهمون في بناء وطنكم وتنميته.

وأضاف: ثابِروا واجتهدوا لتنالوا مبتغاكم. تحفكم دعوات صادقة بالتوفيق والنجاح، وتحتضنكم بعد رعاية الله أيادٍ أمينة ناصحة وصادقة من المعلمين والمعلمات الذين يدركون حجم المسؤولية، ويدفعون بأبنائنا نحو مدارج السمو والمعرفة، يحدوهم الأمل أن يصنعوا منهم جيلاً مؤمنًا بربه، واثقًا بقدراته، فخورًا بقيمه، ومعتزًا بوطنيته.

وتابع: أجدد في بداية عامنا الدراسي التأكيد عليكم أن تكونوا عنوانًا للجد والاجتهاد متوشحين الهمم العالية، والإرادة الصادقة؛ فبكم تستشرف بلادنا مستقبلاً أبهى وأعظم لأجيالنا القادمة بعد أن رسمت رؤية وطن خلاقة، هدفها إطلاق الطاقات الواعدة من أبناء الوطن وبناته، واتخذت من التعليم السبيل الأمثل لتحقيق أهدافها.

فيما ثمَّنت قيادات التعليم العام والجامعي بالمنطقة كلمة الأمير؛ إذ قال الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين، رئيس جامعة الباحة: "يسرني باسمي ونيابة عن جميع طالبات وطلاب التعليم العالي بالمنطقة أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام أمير المنطقة -حفظه الله- على هذه اللفتة الكريمة، وما تضمنه توجيهه الكريم وحث أبنائه وبناته الطلاب والطالبات على الحرص والاهتمام بالعلم والتعليم".

وأضاف الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني، المدير العام لتعليم الباحة: "يسرني باسم جميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة وأبنائي الطلاب والطالبات أن أرفع أسمى آيات العرفان والتقدير لمقام أمير المنطقة -حفظه الله- على هذه اللفتة الكريمة وما تضمنته من حسن التوجيه وجميل التحفيز لتأتي مجسدة لما يوليه لمسيرة التعليم بالمنطقة من اهتمام كبير ودعم مستمر".

وتابع الدكتور علي محمد الجالوق، مدير تعليم المخواة: "كلمات سموكم محل تقدير من جميع الزملاء والزميلات، وهي محفز لأبنائنا الطلاب والطالبات في مستهل عام دراسي استثنائي بكل معطياته. نثمن لسموكم الكريم الدعم والتوجيه الدائم، ونعدكم ببذل كل ما يسهم في تحقيق توجيهات قيادتنا الحكيمة".

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