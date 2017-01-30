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"الصحة": تسجيل 270 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 293 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالصور.. العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة بالحديدة تُواصل تقديم خدماتها العلاجية

التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، تقديم خدماتها العلاجية خلال الأسبوع الماضي.

وراجع العيادات في المدة من 1 حتى 6 يناير 2021م في عيادة الطوارئ 1.351 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 415 فردًا، وعيادة التغذية العلاجية 164 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 321 شخصًا، وعيادة التحصين 105 أفراد، وعيادة الجراحة والتضميد 279 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 310 أشخاص.

كما أُجري الفحص المخبري لـ2.734 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ3.302 مريض؛ فيما استقبل قسم المصابين بالأوبئة 705 أفراد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة بالحديدة تُواصل تقديم خدماتها العلاجية
سبق

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، تقديم خدماتها العلاجية خلال الأسبوع الماضي.

وراجع العيادات في المدة من 1 حتى 6 يناير 2021م في عيادة الطوارئ 1.351 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 415 فردًا، وعيادة التغذية العلاجية 164 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 321 شخصًا، وعيادة التحصين 105 أفراد، وعيادة الجراحة والتضميد 279 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 310 أشخاص.

كما أُجري الفحص المخبري لـ2.734 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ3.302 مريض؛ فيما استقبل قسم المصابين بالأوبئة 705 أفراد.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
05:01 PM

بالصور.. العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة بالحديدة تُواصل تقديم خدماتها العلاجية

التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، تقديم خدماتها العلاجية خلال الأسبوع الماضي.

وراجع العيادات في المدة من 1 حتى 6 يناير 2021م في عيادة الطوارئ 1.351 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 415 فردًا، وعيادة التغذية العلاجية 164 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 321 شخصًا، وعيادة التحصين 105 أفراد، وعيادة الجراحة والتضميد 279 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 310 أشخاص.

كما أُجري الفحص المخبري لـ2.734 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ3.302 مريض؛ فيما استقبل قسم المصابين بالأوبئة 705 أفراد.

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