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احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.. "جامعة الطائف" تقيم ندوة حوارية

تناولت ما حظيت به المرأة السعودية في عهد القيادة الرشيدة وإنجازات التمكين

احتفاءً باليوم العالمي للمرأة، أقامت جامعة الطائف ندوة حوارية وتوزعت الأوراق المقدمة في هذه الندوة على جلستين حواريتين عنوان الجلسة الأولى "نجاح المرأة السعودية في ظل رؤية 2030" تحدثت فيها الدكتورة خلود أبو ملحة وكيلة جامعة الملك خالد لشؤون الطالبات عما حظيت به المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وتطرقت الدكتورة منيرة المهاشير عميدة التعلم الإلكتروني بجامعة الإمام عبدالرحمن، إلى التمكين التقني للمرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.


وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "إنجازات المرأة السعودية خلال جائحة كوفيد19" تحدثت فيها الدكتورة وردة الأسمري وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات عن إنجازات المرأة السعودية خلال الجائحة، جامعة أم القرى نموذجاً.

وتحدثت الدكتورة هند السديري العميد المساعد لشؤون الطلاب بجامعة الفيصل، عن المواقف التاريخية للمرأة السعودية أثناء الأزمات.
وفي ختام الملتقى عبرت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات عن شكرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على جهوده الحثيثة لخدمة الوطن والمواطن وتمكين المرأة في وطنها.
جاء ذلك تحت رعاية رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري وبحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة هيفاء النفيعي.

اليوم العالمي للمرأة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.. "جامعة الطائف" تقيم ندوة حوارية
سبق

احتفاءً باليوم العالمي للمرأة، أقامت جامعة الطائف ندوة حوارية وتوزعت الأوراق المقدمة في هذه الندوة على جلستين حواريتين عنوان الجلسة الأولى "نجاح المرأة السعودية في ظل رؤية 2030" تحدثت فيها الدكتورة خلود أبو ملحة وكيلة جامعة الملك خالد لشؤون الطالبات عما حظيت به المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وتطرقت الدكتورة منيرة المهاشير عميدة التعلم الإلكتروني بجامعة الإمام عبدالرحمن، إلى التمكين التقني للمرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.


وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "إنجازات المرأة السعودية خلال جائحة كوفيد19" تحدثت فيها الدكتورة وردة الأسمري وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات عن إنجازات المرأة السعودية خلال الجائحة، جامعة أم القرى نموذجاً.

وتحدثت الدكتورة هند السديري العميد المساعد لشؤون الطلاب بجامعة الفيصل، عن المواقف التاريخية للمرأة السعودية أثناء الأزمات.
وفي ختام الملتقى عبرت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات عن شكرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على جهوده الحثيثة لخدمة الوطن والمواطن وتمكين المرأة في وطنها.
جاء ذلك تحت رعاية رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري وبحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة هيفاء النفيعي.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
02:32 PM

احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.. "جامعة الطائف" تقيم ندوة حوارية

تناولت ما حظيت به المرأة السعودية في عهد القيادة الرشيدة وإنجازات التمكين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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احتفاءً باليوم العالمي للمرأة، أقامت جامعة الطائف ندوة حوارية وتوزعت الأوراق المقدمة في هذه الندوة على جلستين حواريتين عنوان الجلسة الأولى "نجاح المرأة السعودية في ظل رؤية 2030" تحدثت فيها الدكتورة خلود أبو ملحة وكيلة جامعة الملك خالد لشؤون الطالبات عما حظيت به المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وتطرقت الدكتورة منيرة المهاشير عميدة التعلم الإلكتروني بجامعة الإمام عبدالرحمن، إلى التمكين التقني للمرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.


وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "إنجازات المرأة السعودية خلال جائحة كوفيد19" تحدثت فيها الدكتورة وردة الأسمري وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات عن إنجازات المرأة السعودية خلال الجائحة، جامعة أم القرى نموذجاً.

وتحدثت الدكتورة هند السديري العميد المساعد لشؤون الطلاب بجامعة الفيصل، عن المواقف التاريخية للمرأة السعودية أثناء الأزمات.
وفي ختام الملتقى عبرت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات عن شكرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على جهوده الحثيثة لخدمة الوطن والمواطن وتمكين المرأة في وطنها.
جاء ذلك تحت رعاية رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري وبحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة هيفاء النفيعي.

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