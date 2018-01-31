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الهلال يكشف عن حجم إصابة قائد الفريق سلمان الفرج

أعلن نادي الهلال السعودي حجم إصابة قائده سلمان الفرج التي تعرض لها خلال مواجهة النصر، يوم أمس السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وأوضح النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: أسفرت الفحوص الطبية التي أجراها قائد الهلال "سلمان الفرج" عن تعرضه لالتواء شديد في مفصل القدم".

وأضاف: "وسيتم عرض فحوصاته الطبية على جراح متخصص في القدم؛ لتحديد برنامجه العلاجي ومدى حاجته لعملية من عدمها".

وخرج سلمان الفرج مصابًا في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بعد تدخل عنيف من البرازيلي بيتروس لاعب وسط النصر، ليتم تعويضه باللاعب محمد كنو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يكشف عن حجم إصابة قائد الفريق سلمان الفرج
سبق

أعلن نادي الهلال السعودي حجم إصابة قائده سلمان الفرج التي تعرض لها خلال مواجهة النصر، يوم أمس السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وأوضح النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: أسفرت الفحوص الطبية التي أجراها قائد الهلال "سلمان الفرج" عن تعرضه لالتواء شديد في مفصل القدم".

وأضاف: "وسيتم عرض فحوصاته الطبية على جراح متخصص في القدم؛ لتحديد برنامجه العلاجي ومدى حاجته لعملية من عدمها".

وخرج سلمان الفرج مصابًا في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بعد تدخل عنيف من البرازيلي بيتروس لاعب وسط النصر، ليتم تعويضه باللاعب محمد كنو.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
06:51 PM

الهلال يكشف عن حجم إصابة قائد الفريق سلمان الفرج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال السعودي حجم إصابة قائده سلمان الفرج التي تعرض لها خلال مواجهة النصر، يوم أمس السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وأوضح النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: أسفرت الفحوص الطبية التي أجراها قائد الهلال "سلمان الفرج" عن تعرضه لالتواء شديد في مفصل القدم".

وأضاف: "وسيتم عرض فحوصاته الطبية على جراح متخصص في القدم؛ لتحديد برنامجه العلاجي ومدى حاجته لعملية من عدمها".

وخرج سلمان الفرج مصابًا في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بعد تدخل عنيف من البرازيلي بيتروس لاعب وسط النصر، ليتم تعويضه باللاعب محمد كنو.

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