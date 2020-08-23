النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1109حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1702 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كورونا" يتسلل إلى 1.041 بريطانياً خلال يوم

أنهى حياة 6 أشخاص جدد

أفادت الحكومة البريطانية اليوم (الأحد)، بتسجيل 1.041 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" نزولا من 1288 حالة أمس.

وأضافت أن ستة أشخاص آخرين توفوا، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا مقابل 18 حالة أمس، وفقاً لـ"رويترز".

بريطانياً فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يتسلل إلى 1.041 بريطانياً خلال يوم
سبق

أفادت الحكومة البريطانية اليوم (الأحد)، بتسجيل 1.041 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" نزولا من 1288 حالة أمس.

وأضافت أن ستة أشخاص آخرين توفوا، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا مقابل 18 حالة أمس، وفقاً لـ"رويترز".

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
07:30 PM

"كورونا" يتسلل إلى 1.041 بريطانياً خلال يوم

أنهى حياة 6 أشخاص جدد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
357

أفادت الحكومة البريطانية اليوم (الأحد)، بتسجيل 1.041 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" نزولا من 1288 حالة أمس.

وأضافت أن ستة أشخاص آخرين توفوا، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا مقابل 18 حالة أمس، وفقاً لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,135
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,446
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,560
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,871

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة