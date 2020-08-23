"كورونا" يتسلل إلى 1.041 بريطانياً خلال يوم

أفادت الحكومة البريطانية اليوم (الأحد)، بتسجيل 1.041 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" نزولا من 1288 حالة أمس.
وأضافت أن ستة أشخاص آخرين توفوا، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا مقابل 18 حالة أمس، وفقاً لـ"رويترز".
أفادت الحكومة البريطانية اليوم (الأحد)، بتسجيل 1.041 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" نزولا من 1288 حالة أمس.
وأضافت أن ستة أشخاص آخرين توفوا، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا مقابل 18 حالة أمس، وفقاً لـ"رويترز".بريطانياً فيروس كورونا الجديد
أفادت الحكومة البريطانية اليوم (الأحد)، بتسجيل 1.041 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" نزولا من 1288 حالة أمس.
وأضافت أن ستة أشخاص آخرين توفوا، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا مقابل 18 حالة أمس، وفقاً لـ"رويترز".
أفادت الحكومة البريطانية اليوم (الأحد)، بتسجيل 1.041 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" نزولا من 1288 حالة أمس.
وأضافت أن ستة أشخاص آخرين توفوا، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا مقابل 18 حالة أمس، وفقاً لـ"رويترز".