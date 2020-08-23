"كورونا" يتسلل إلى 1.041 بريطانياً خلال يوم

أنهى حياة 6 أشخاص جدد

أفادت الحكومة البريطانية اليوم (الأحد)، بتسجيل 1.041 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" نزولا من 1288 حالة أمس.

وأضافت أن ستة أشخاص آخرين توفوا، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا مقابل 18 حالة أمس، وفقاً لـ"رويترز".