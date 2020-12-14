النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رسمياً.. السودان خارج القائمة الأمريكية للإرهاب

وفق ما أعلنته اليوم سفارة واشنطن في الخرطوم

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يسري اعتباراً من اليوم 14 ديسمبر.

تفصيلاً، ووفق وسائل إعلام سودانية، فقد أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، قبل قليل، انقضاء فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوماً حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، حيث وقّع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إشعاراً يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، ساري المفعول اعتباراً من اليوم (14 ديسمبر)؛ ليتم نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي.

يُذكر أن مهلة الـ 45 يوماً هي الفترة التي يسمح فيها للكونجرس الأمريكي بمراجعة قرار الرئيس دونالد ترمب؛ الموقع في 26 أكتوبر الماضي، بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، للاعتراض عليه.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أكتوبر الماضي.

وتمنح القوانين الأمريكية الرئيس صلاحية إزالة دولة من القائمة السوداء بموجب قرار يمكن للكونجرس الاعتراض عليه في مهلة 45 يوماً.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رسمياً.. السودان خارج القائمة الأمريكية للإرهاب
سبق

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يسري اعتباراً من اليوم 14 ديسمبر.

تفصيلاً، ووفق وسائل إعلام سودانية، فقد أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، قبل قليل، انقضاء فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوماً حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، حيث وقّع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إشعاراً يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، ساري المفعول اعتباراً من اليوم (14 ديسمبر)؛ ليتم نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي.

يُذكر أن مهلة الـ 45 يوماً هي الفترة التي يسمح فيها للكونجرس الأمريكي بمراجعة قرار الرئيس دونالد ترمب؛ الموقع في 26 أكتوبر الماضي، بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، للاعتراض عليه.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أكتوبر الماضي.

وتمنح القوانين الأمريكية الرئيس صلاحية إزالة دولة من القائمة السوداء بموجب قرار يمكن للكونجرس الاعتراض عليه في مهلة 45 يوماً.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
10:13 AM

رسمياً.. السودان خارج القائمة الأمريكية للإرهاب

وفق ما أعلنته اليوم سفارة واشنطن في الخرطوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
960

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يسري اعتباراً من اليوم 14 ديسمبر.

تفصيلاً، ووفق وسائل إعلام سودانية، فقد أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، قبل قليل، انقضاء فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوماً حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، حيث وقّع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إشعاراً يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، ساري المفعول اعتباراً من اليوم (14 ديسمبر)؛ ليتم نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي.

يُذكر أن مهلة الـ 45 يوماً هي الفترة التي يسمح فيها للكونجرس الأمريكي بمراجعة قرار الرئيس دونالد ترمب؛ الموقع في 26 أكتوبر الماضي، بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، للاعتراض عليه.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أكتوبر الماضي.

وتمنح القوانين الأمريكية الرئيس صلاحية إزالة دولة من القائمة السوداء بموجب قرار يمكن للكونجرس الاعتراض عليه في مهلة 45 يوماً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,572
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,544
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,507
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,018

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة