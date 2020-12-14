رسمياً.. السودان خارج القائمة الأمريكية للإرهاب

وفق ما أعلنته اليوم سفارة واشنطن في الخرطوم

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يسري اعتباراً من اليوم 14 ديسمبر.

تفصيلاً، ووفق وسائل إعلام سودانية، فقد أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، قبل قليل، انقضاء فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوماً حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، حيث وقّع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إشعاراً يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، ساري المفعول اعتباراً من اليوم (14 ديسمبر)؛ ليتم نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي.

يُذكر أن مهلة الـ 45 يوماً هي الفترة التي يسمح فيها للكونجرس الأمريكي بمراجعة قرار الرئيس دونالد ترمب؛ الموقع في 26 أكتوبر الماضي، بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، للاعتراض عليه.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أكتوبر الماضي.

وتمنح القوانين الأمريكية الرئيس صلاحية إزالة دولة من القائمة السوداء بموجب قرار يمكن للكونجرس الاعتراض عليه في مهلة 45 يوماً.