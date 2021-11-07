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"الفيصل": سبعة أعوام من الإنجازات ورحلة من العطاء المستمر

قال: نهضة شاملة في مختلف القطاعات تعكس قدرات بلادنا الحبيبة

رفع رئيس مجلس إدارة مجموعة stc الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، أسمى آيات الوفاء والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع؛ بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.

وقال "الفيصل": "نعتز ونفخر بإنجازات قيادتنا الرشيدة في مختلف القطاعات وعلى كل الأصعدة التي تميّزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن الحبيب وتنميته، وحرصها أشد الحرص على نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، ورفع جودة الحياة للمواطن والمقيم على حد سواء، من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة، والتي تقود المملكة لنهضة شاملة في مختلف القطاعات وتعكس قدرات بلادنا الحبيبة".

وتابع: "إن المسارات التي رسمتها قيادتنا الحكيمة لنمو الاقتصاد السعودي إلى جانب الدعم السخيّ من حكومتنا الرشيدة للاستثمارات في مجالات واعدة، انعكس بشكل واضح على بناء اقتصاد وطني قوي متعدد المصادر، وفق تنمية متوازنة تشمل كل القطاعات في جميع مناطق المملكة لتحقيق التقدم والازدهار، وساهم في ريادة المملكة في كل المجالات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية ما يضعها رقم جديد بين دول العالم المتقدم".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد: "نفتخر ونعتز بإنجازات حكومتنا الرشيدة، وتحقيق المملكة تقدمًا تقنيًا ورقميًا واضحًا على مستوى دول مجموعة العشرين، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميًا في متوسط سرعات الإنترنت لتقنية الجيل الخامس، والمرتبة الثانية في التنافسية الرقمية، والمرتبة التاسعة عالميًا في المهارات الرقمية، والمرتبة 22 عالميًا في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي".

ونوّه المهندس "الوتيد" بإشادة مجلس الوزراء بتَقدُّم المملكة في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الصادر عن الأمم المتحدة.

واختتم حديثه: "سنواصل في مجموعة stc تطبيق توجيهات حكومتنا الرشيدة للمضي قدمًا نحو تطوير مملكتنا الحبيبة والقطاعات الحيوية بالإضافة إلى مساندة القطاعات المختلفة والمساهمة في تطوير برامج الرؤية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل": سبعة أعوام من الإنجازات ورحلة من العطاء المستمر
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة مجموعة stc الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، أسمى آيات الوفاء والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع؛ بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.

وقال "الفيصل": "نعتز ونفخر بإنجازات قيادتنا الرشيدة في مختلف القطاعات وعلى كل الأصعدة التي تميّزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن الحبيب وتنميته، وحرصها أشد الحرص على نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، ورفع جودة الحياة للمواطن والمقيم على حد سواء، من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة، والتي تقود المملكة لنهضة شاملة في مختلف القطاعات وتعكس قدرات بلادنا الحبيبة".

وتابع: "إن المسارات التي رسمتها قيادتنا الحكيمة لنمو الاقتصاد السعودي إلى جانب الدعم السخيّ من حكومتنا الرشيدة للاستثمارات في مجالات واعدة، انعكس بشكل واضح على بناء اقتصاد وطني قوي متعدد المصادر، وفق تنمية متوازنة تشمل كل القطاعات في جميع مناطق المملكة لتحقيق التقدم والازدهار، وساهم في ريادة المملكة في كل المجالات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية ما يضعها رقم جديد بين دول العالم المتقدم".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد: "نفتخر ونعتز بإنجازات حكومتنا الرشيدة، وتحقيق المملكة تقدمًا تقنيًا ورقميًا واضحًا على مستوى دول مجموعة العشرين، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميًا في متوسط سرعات الإنترنت لتقنية الجيل الخامس، والمرتبة الثانية في التنافسية الرقمية، والمرتبة التاسعة عالميًا في المهارات الرقمية، والمرتبة 22 عالميًا في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي".

ونوّه المهندس "الوتيد" بإشادة مجلس الوزراء بتَقدُّم المملكة في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الصادر عن الأمم المتحدة.

واختتم حديثه: "سنواصل في مجموعة stc تطبيق توجيهات حكومتنا الرشيدة للمضي قدمًا نحو تطوير مملكتنا الحبيبة والقطاعات الحيوية بالإضافة إلى مساندة القطاعات المختلفة والمساهمة في تطوير برامج الرؤية".

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
05:28 PM

"الفيصل": سبعة أعوام من الإنجازات ورحلة من العطاء المستمر

قال: نهضة شاملة في مختلف القطاعات تعكس قدرات بلادنا الحبيبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس مجلس إدارة مجموعة stc الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، أسمى آيات الوفاء والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع؛ بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.

وقال "الفيصل": "نعتز ونفخر بإنجازات قيادتنا الرشيدة في مختلف القطاعات وعلى كل الأصعدة التي تميّزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن الحبيب وتنميته، وحرصها أشد الحرص على نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، ورفع جودة الحياة للمواطن والمقيم على حد سواء، من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة، والتي تقود المملكة لنهضة شاملة في مختلف القطاعات وتعكس قدرات بلادنا الحبيبة".

وتابع: "إن المسارات التي رسمتها قيادتنا الحكيمة لنمو الاقتصاد السعودي إلى جانب الدعم السخيّ من حكومتنا الرشيدة للاستثمارات في مجالات واعدة، انعكس بشكل واضح على بناء اقتصاد وطني قوي متعدد المصادر، وفق تنمية متوازنة تشمل كل القطاعات في جميع مناطق المملكة لتحقيق التقدم والازدهار، وساهم في ريادة المملكة في كل المجالات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية ما يضعها رقم جديد بين دول العالم المتقدم".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد: "نفتخر ونعتز بإنجازات حكومتنا الرشيدة، وتحقيق المملكة تقدمًا تقنيًا ورقميًا واضحًا على مستوى دول مجموعة العشرين، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميًا في متوسط سرعات الإنترنت لتقنية الجيل الخامس، والمرتبة الثانية في التنافسية الرقمية، والمرتبة التاسعة عالميًا في المهارات الرقمية، والمرتبة 22 عالميًا في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي".

ونوّه المهندس "الوتيد" بإشادة مجلس الوزراء بتَقدُّم المملكة في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الصادر عن الأمم المتحدة.

واختتم حديثه: "سنواصل في مجموعة stc تطبيق توجيهات حكومتنا الرشيدة للمضي قدمًا نحو تطوير مملكتنا الحبيبة والقطاعات الحيوية بالإضافة إلى مساندة القطاعات المختلفة والمساهمة في تطوير برامج الرؤية".

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