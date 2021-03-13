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"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد أن شغلت العالم.. من اشترى هذه اللوحة بـ70 مليون دولار؟

في مزاد الخميس الماضي

كشفت دار المزادات كريستيز، الجمعة، عن هوية مشتري عمل فني رقمي شغل العالم بقيمة 70 مليون دولار.

وقالت الدار: إن المشتري يستخدم اسمًا مستعارًا "ميتاكوفان"، وهو مستثمر في العملات المشفرة؛ حسب وكالة "رويترز".

والمزاد للعمل الفني للفنان الأميركي مايك وينكلمان المعروف بـBeeple، عرض في المزاد الذي انتهى الخميس، يعد الأول من نوعه لعمل رقمي لا يوجد في الشكل المادي يعرض من قبل دار مزادات كبرى.

وتمت المصادقة على العمل من قبل blockchain؛ مما يؤكد أصالته وملكيته، في نوع جديد من الأصول الرقمية.

وقالت الدار في بيان: إن ميتاكوفان الذي لم يكشف عن اسمه الحقيقي هو مؤسس ميتابورز، أكبر صندوق للأصول الرقمية غير القابلة لاستصدار مثيل لها.

والعمل الذي يحمل اسم "كل يوم- أول 5000 يوم" هو عبارة عن مجموعة من 5000 صورة فردية، تم تصميم كل منها عبر الكمبيوتر بشكل يومي على مدار أكثر من ثلاثة عشر عامًا.

وبيع العمل بمبلغ 69,346,250 دولارًا، والتي دفعها ميتاكوفان في شكل عملة مشفرة.

وأدخل العمل الفنان الأميركي لقائمة أفضل ثلاثة فنانين على قيد الحياة.

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بعد أن شغلت العالم.. من اشترى هذه اللوحة بـ70 مليون دولار؟
سبق

كشفت دار المزادات كريستيز، الجمعة، عن هوية مشتري عمل فني رقمي شغل العالم بقيمة 70 مليون دولار.

وقالت الدار: إن المشتري يستخدم اسمًا مستعارًا "ميتاكوفان"، وهو مستثمر في العملات المشفرة؛ حسب وكالة "رويترز".

والمزاد للعمل الفني للفنان الأميركي مايك وينكلمان المعروف بـBeeple، عرض في المزاد الذي انتهى الخميس، يعد الأول من نوعه لعمل رقمي لا يوجد في الشكل المادي يعرض من قبل دار مزادات كبرى.

وتمت المصادقة على العمل من قبل blockchain؛ مما يؤكد أصالته وملكيته، في نوع جديد من الأصول الرقمية.

وقالت الدار في بيان: إن ميتاكوفان الذي لم يكشف عن اسمه الحقيقي هو مؤسس ميتابورز، أكبر صندوق للأصول الرقمية غير القابلة لاستصدار مثيل لها.

والعمل الذي يحمل اسم "كل يوم- أول 5000 يوم" هو عبارة عن مجموعة من 5000 صورة فردية، تم تصميم كل منها عبر الكمبيوتر بشكل يومي على مدار أكثر من ثلاثة عشر عامًا.

وبيع العمل بمبلغ 69,346,250 دولارًا، والتي دفعها ميتاكوفان في شكل عملة مشفرة.

وأدخل العمل الفنان الأميركي لقائمة أفضل ثلاثة فنانين على قيد الحياة.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
02:59 PM

بعد أن شغلت العالم.. من اشترى هذه اللوحة بـ70 مليون دولار؟

في مزاد الخميس الماضي

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,457

كشفت دار المزادات كريستيز، الجمعة، عن هوية مشتري عمل فني رقمي شغل العالم بقيمة 70 مليون دولار.

وقالت الدار: إن المشتري يستخدم اسمًا مستعارًا "ميتاكوفان"، وهو مستثمر في العملات المشفرة؛ حسب وكالة "رويترز".

والمزاد للعمل الفني للفنان الأميركي مايك وينكلمان المعروف بـBeeple، عرض في المزاد الذي انتهى الخميس، يعد الأول من نوعه لعمل رقمي لا يوجد في الشكل المادي يعرض من قبل دار مزادات كبرى.

وتمت المصادقة على العمل من قبل blockchain؛ مما يؤكد أصالته وملكيته، في نوع جديد من الأصول الرقمية.

وقالت الدار في بيان: إن ميتاكوفان الذي لم يكشف عن اسمه الحقيقي هو مؤسس ميتابورز، أكبر صندوق للأصول الرقمية غير القابلة لاستصدار مثيل لها.

والعمل الذي يحمل اسم "كل يوم- أول 5000 يوم" هو عبارة عن مجموعة من 5000 صورة فردية، تم تصميم كل منها عبر الكمبيوتر بشكل يومي على مدار أكثر من ثلاثة عشر عامًا.

وبيع العمل بمبلغ 69,346,250 دولارًا، والتي دفعها ميتاكوفان في شكل عملة مشفرة.

وأدخل العمل الفنان الأميركي لقائمة أفضل ثلاثة فنانين على قيد الحياة.

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38 مليار ..

38 مليار ..

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