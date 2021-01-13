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جامعة جدة تكمل إجراءات تحويل 60 طالبًا وطالبة من فروعها لمقرها الرئيس

"السلمي": الآلية الجديدة منحت المتميزين الفرصة في تحقيق رغباتهم

أكملت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة إجراءات تحويل طلاب وطالبات السنة التحضيرية بين مقرات كليات الجامعة وفروعها ومنح طلاب وطالبات السنة التحضيرية المتفوقين بالفروع ذوي المعدلات المرتفعة الفرصة لتحويلهم للمقر الرئيس بالجامعة بدءًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1442هـ.

جاء ذلك بمتابعة رئيس الجامعة د.عدنان الحميدان وتطبيقًا للسياسات والآليات المستحدثة لتحويل الطلاب والطالبات بين كلياتها وأقسامها المتعددة.

وصرح عميد القبول والتسجيل بجامعة جدة د. عيسى السلمي بأن تطبيق هذه الآلية الجديدة استفاد منها ما يقارب (60) طالبًا وطالبة تمّ نقلهم من فروع الجامعة إلى المقر الرئيس بالجامعة، مشيرًا إلى أن آلية التحويل المستحدثة اشتملت على إتاحة التحويل بين مسارات السنة التحضيرية من المسار العلمي إلى المسار الإنساني والعكس.

وأكد السلمي أن ذلك جاء تلبية لرغبة الطلاب بتحويل مسار دراستهم بالسنة التحضيرية، إضافة إلى التحويل الداخلي بين الكليات بالمقر نفسه، وكذلك التحويل بين فروع ومقرات الجامعة وكان لتطبيق هذه الآلية نتائج إيجابية بالغة الأثر في منح الطلاب والطالبات المتميزين الفرصة في تحقيق رغباتهم التي لم يستطيعوا تحقيقها أثناء تسكينهم بالكليات.

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جامعة جدة تكمل إجراءات تحويل 60 طالبًا وطالبة من فروعها لمقرها الرئيس
سبق

أكملت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة إجراءات تحويل طلاب وطالبات السنة التحضيرية بين مقرات كليات الجامعة وفروعها ومنح طلاب وطالبات السنة التحضيرية المتفوقين بالفروع ذوي المعدلات المرتفعة الفرصة لتحويلهم للمقر الرئيس بالجامعة بدءًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1442هـ.

جاء ذلك بمتابعة رئيس الجامعة د.عدنان الحميدان وتطبيقًا للسياسات والآليات المستحدثة لتحويل الطلاب والطالبات بين كلياتها وأقسامها المتعددة.

وصرح عميد القبول والتسجيل بجامعة جدة د. عيسى السلمي بأن تطبيق هذه الآلية الجديدة استفاد منها ما يقارب (60) طالبًا وطالبة تمّ نقلهم من فروع الجامعة إلى المقر الرئيس بالجامعة، مشيرًا إلى أن آلية التحويل المستحدثة اشتملت على إتاحة التحويل بين مسارات السنة التحضيرية من المسار العلمي إلى المسار الإنساني والعكس.

وأكد السلمي أن ذلك جاء تلبية لرغبة الطلاب بتحويل مسار دراستهم بالسنة التحضيرية، إضافة إلى التحويل الداخلي بين الكليات بالمقر نفسه، وكذلك التحويل بين فروع ومقرات الجامعة وكان لتطبيق هذه الآلية نتائج إيجابية بالغة الأثر في منح الطلاب والطالبات المتميزين الفرصة في تحقيق رغباتهم التي لم يستطيعوا تحقيقها أثناء تسكينهم بالكليات.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
11:23 PM

جامعة جدة تكمل إجراءات تحويل 60 طالبًا وطالبة من فروعها لمقرها الرئيس

"السلمي": الآلية الجديدة منحت المتميزين الفرصة في تحقيق رغباتهم

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عبدالله الراجحي - جدة
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أكملت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة إجراءات تحويل طلاب وطالبات السنة التحضيرية بين مقرات كليات الجامعة وفروعها ومنح طلاب وطالبات السنة التحضيرية المتفوقين بالفروع ذوي المعدلات المرتفعة الفرصة لتحويلهم للمقر الرئيس بالجامعة بدءًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1442هـ.

جاء ذلك بمتابعة رئيس الجامعة د.عدنان الحميدان وتطبيقًا للسياسات والآليات المستحدثة لتحويل الطلاب والطالبات بين كلياتها وأقسامها المتعددة.

وصرح عميد القبول والتسجيل بجامعة جدة د. عيسى السلمي بأن تطبيق هذه الآلية الجديدة استفاد منها ما يقارب (60) طالبًا وطالبة تمّ نقلهم من فروع الجامعة إلى المقر الرئيس بالجامعة، مشيرًا إلى أن آلية التحويل المستحدثة اشتملت على إتاحة التحويل بين مسارات السنة التحضيرية من المسار العلمي إلى المسار الإنساني والعكس.

وأكد السلمي أن ذلك جاء تلبية لرغبة الطلاب بتحويل مسار دراستهم بالسنة التحضيرية، إضافة إلى التحويل الداخلي بين الكليات بالمقر نفسه، وكذلك التحويل بين فروع ومقرات الجامعة وكان لتطبيق هذه الآلية نتائج إيجابية بالغة الأثر في منح الطلاب والطالبات المتميزين الفرصة في تحقيق رغباتهم التي لم يستطيعوا تحقيقها أثناء تسكينهم بالكليات.

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