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شاهد مصادفة تقود 3 طلاب للتكريم.. مسافات يقطعونها للانتظام بـ "مدرستي"

مقر سكنهم في منطقة برية لا تتوافر بها شبكة ومهمة ميدانية لفتت الانتباه إليهم

وجّه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري، بتكريم ثلاثة طلاب؛ إثر اجتهادهم وحرصهم على حضور دروسهم عبر منصة "مدرستي"؛ حيث يقطعون يومياً مسافات طويلة للوصول إلى شبكة اتصال، خاصة أن مقر سكنهم الحالي في منطقة برية لا تتوافر بها شبكة.

وفي التفاصيل، فقد كان مدير مكتب تعليم تيماء فواز الفقير، في مهمة ميدانية، ولفت انتباهه مصادفة ثلاثة طلاب، وهم: فايز بن عيد بن جارد الشراري، ونايف بن جارد بن ملبحان الشراري، وسعود بن جارد بن مليحان الشراري، وهم يتابعون أعمالهم في المنصة بكل جد واجتهاد؛ وتبين له أنهم قطعوا مسافة كبيرة من مقر سكنهم في منطقة برية لا توجد به تغطية للشبكة، حتى يستطيعوا متابعة دروسهم عبر منصة مدرستي في مكان به تغطية جيدة.

وأوضح، أنه تواصل مع قائد مدرستهم، الذي أكد بدوره أنهم منتظمون ولا يتغيبون إلا نادراً، مشيراً إلى أنه أوصل قصة هؤلاء الطلاب لمدير تعليم المنطقة الذي وجّه بدوره بتكريمهم.

وأشار "الفقير"، إلى أنه قد عاد مرة أخرى إلى مقر الطلبة لتكريمهم بهدايا عينية من المكتب، إضافة إلى تحفيزهم، وشكر أولياء الأمور على هذا الاهتمام.

مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد مصادفة تقود 3 طلاب للتكريم.. مسافات يقطعونها للانتظام بـ "مدرستي"
سبق

وجّه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري، بتكريم ثلاثة طلاب؛ إثر اجتهادهم وحرصهم على حضور دروسهم عبر منصة "مدرستي"؛ حيث يقطعون يومياً مسافات طويلة للوصول إلى شبكة اتصال، خاصة أن مقر سكنهم الحالي في منطقة برية لا تتوافر بها شبكة.

وفي التفاصيل، فقد كان مدير مكتب تعليم تيماء فواز الفقير، في مهمة ميدانية، ولفت انتباهه مصادفة ثلاثة طلاب، وهم: فايز بن عيد بن جارد الشراري، ونايف بن جارد بن ملبحان الشراري، وسعود بن جارد بن مليحان الشراري، وهم يتابعون أعمالهم في المنصة بكل جد واجتهاد؛ وتبين له أنهم قطعوا مسافة كبيرة من مقر سكنهم في منطقة برية لا توجد به تغطية للشبكة، حتى يستطيعوا متابعة دروسهم عبر منصة مدرستي في مكان به تغطية جيدة.

وأوضح، أنه تواصل مع قائد مدرستهم، الذي أكد بدوره أنهم منتظمون ولا يتغيبون إلا نادراً، مشيراً إلى أنه أوصل قصة هؤلاء الطلاب لمدير تعليم المنطقة الذي وجّه بدوره بتكريمهم.

وأشار "الفقير"، إلى أنه قد عاد مرة أخرى إلى مقر الطلبة لتكريمهم بهدايا عينية من المكتب، إضافة إلى تحفيزهم، وشكر أولياء الأمور على هذا الاهتمام.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
11:07 AM

شاهد مصادفة تقود 3 طلاب للتكريم.. مسافات يقطعونها للانتظام بـ "مدرستي"

مقر سكنهم في منطقة برية لا تتوافر بها شبكة ومهمة ميدانية لفتت الانتباه إليهم

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بدر الجبل - تبوك
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وجّه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري، بتكريم ثلاثة طلاب؛ إثر اجتهادهم وحرصهم على حضور دروسهم عبر منصة "مدرستي"؛ حيث يقطعون يومياً مسافات طويلة للوصول إلى شبكة اتصال، خاصة أن مقر سكنهم الحالي في منطقة برية لا تتوافر بها شبكة.

وفي التفاصيل، فقد كان مدير مكتب تعليم تيماء فواز الفقير، في مهمة ميدانية، ولفت انتباهه مصادفة ثلاثة طلاب، وهم: فايز بن عيد بن جارد الشراري، ونايف بن جارد بن ملبحان الشراري، وسعود بن جارد بن مليحان الشراري، وهم يتابعون أعمالهم في المنصة بكل جد واجتهاد؛ وتبين له أنهم قطعوا مسافة كبيرة من مقر سكنهم في منطقة برية لا توجد به تغطية للشبكة، حتى يستطيعوا متابعة دروسهم عبر منصة مدرستي في مكان به تغطية جيدة.

وأوضح، أنه تواصل مع قائد مدرستهم، الذي أكد بدوره أنهم منتظمون ولا يتغيبون إلا نادراً، مشيراً إلى أنه أوصل قصة هؤلاء الطلاب لمدير تعليم المنطقة الذي وجّه بدوره بتكريمهم.

وأشار "الفقير"، إلى أنه قد عاد مرة أخرى إلى مقر الطلبة لتكريمهم بهدايا عينية من المكتب، إضافة إلى تحفيزهم، وشكر أولياء الأمور على هذا الاهتمام.

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